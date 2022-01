FRANCE : Macron ne considère plus Unvaxxed comme français, promet de les « faire chier » et de les « réduire »

Le président français Emmanuel Macron a déclaré à l’un des principaux journaux du pays qu’il ne considérait plus les non vaccinés comme des citoyens français et que sa principale stratégie COVID-19 était de continuer à « les faire chier » jusqu’à ce qu’ils se soumettent à ses mandats COVID-19.

La remarque de Macron, prononcée lors d’une interview avec le journal français Le Parisien, a divisé les politiciens français, et même le candidat du Parti communiste du pays remet en question les motivations de Macron.

« Je ne veux pas faire chier les Français », a déclaré Macron mardi aux lecteurs du Parisien. « Mais quant aux non vaccinés, j’ai vraiment envie de les faire chier. Et nous continuerons à le faire, jusqu’à la fin. C’est la stratégie.

Il a déclaré que les « pires ennemis » de la « démocratie » sont « les mensonges et la bêtise », puis a déclaré que son gouvernement « fait pression sur les non vaccinés en limitant, autant que possible, leur accès aux activités de la vie sociale ».

Le gouvernement Macron affirme que 90 % de ses citoyens sont vaccinés. Il a promis de « réduire » cette minorité avec de nouvelles restrictions.

Le président français a relevé à plusieurs reprises le statut de minorité des résistants.

« Comment réduire cette minorité ? » Macron a demandé, rhétoriquement. « Nous le réduisons – désolé pour l’expression – en les énervant encore plus. »

Les retombées de ses remarques ont conduit le Parlement français à s’arrêter brutalement alors qu’il tentait de débattre d’une expansion du système de passeport vaccinal du pays.

Le communiste français Fabien Roussel, candidat à la prochaine élection présidentielle, s’est interrogé sur « les véritables intentions » du gouvernement Macron et sur la question de savoir si le passeport vaccinal est censé « faire plus chier » ou « moins faire chier ».

« Un président ne peut pas garder les propos qui ont été tenus », a ajouté Christian Jacob, président des Républicains, autre parti politique français fondé en 2015.

À la suite de l’impasse, le corps législatif s’est finalement ajourné à 2 heures du matin, heure locale. Ils se réuniront demain après-midi.

