France news: Des manifestations contre Macron éclatent pour le cinquième week-end consécutif | Monde | Nouvelles

Des centaines et des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Paris pour exiger une fois de plus la fin des passeports vaccinaux, ou le “Pass Sanitaire”, comme condition de voyage et d’entrée dans les lieux d’accueil. Des policiers français blindés armés de boucliers se tenaient devant des foules de manifestants pour tenter de ralentir et de contrôler leurs déplacements dans la capitale alors que la violence éclatait à nouveau entre les manifestants et la police. Les autorités françaises ont déclaré qu’environ 200 000 personnes avaient protesté contre les passeports le week-end dernier, certaines suggérant que les chiffres de ce week-end étaient beaucoup plus élevés.

Le président français Emmanuel Macron n’a montré aucun signe d’assouplissement des restrictions, le Pass Sanitaire voyant de nouvelles règles mises en œuvre au cours des prochaines semaines.

Au début, les lieux comme les cinémas, les musées et autres lieux intérieurs bondés exigeaient une preuve de vaccination ou un test négatif pour entrer.

Cela a été étendu aux lieux d’accueil le 9 août, la police française appliquant activement les règles en visitant des restaurants au hasard et en vérifiant la documentation.

Ceux qui voyagent sur de longues distances en bus ou en train doivent également prouver qu’ils sont vaccinés ou qu’un test est négatif, sauf s’il s’agit d’une urgence médicale.

Mais à partir du 30 août, ceux qui travaillent dans des industries où ils ont un rôle public doivent avoir le laissez-passer ou risquent une suspension sans salaire.

La fin des tests PCR gratuits a également été introduite pour inciter les gens à se faire vacciner plutôt que de se tester continuellement.

La police a tenté de contrôler de grandes foules en utilisant des boucliers et des lignes de police pour les diriger autour de la capitale.

Cependant, des images montrent que la police a rapidement lutté et a dû recourir à des gaz lacrymogènes pour disperser les foules.

Les manifestants ont répondu en leur lançant des bouteilles et d’autres projectiles alors qu’ils continuaient de chanter et de scander contre les passeports vaccinaux.

Les manifestants ont installé des tables sur la place de la République à Paris, remplies de nourriture, contrairement aux passeports nécessaires pour les lieux d’accueil.

Appelé “The Wild Terrace”, les gens ramènent de la nourriture sur les tables où tout le monde peut se servir et s’asseoir dans la rue sans avoir à s’enregistrer dans un lieu à proximité.

Le ministre français de la Santé Olivier Veran a écrit aux agents de santé qui ont vu la violence se diriger vers eux.

Le ministère français de la Santé affirme que 22 sites de santé, dont 15 centres de vaccination, ont été ciblés et vandalisés par des manifestants.

M. Veran a écrit : « Je n’accepterai aucune violence, intimidation, atteinte à leur intégrité physique ou à leurs outils professionnels.

“Ces dernières semaines… plusieurs de nos professionnels ont été lâchement attaqués pour avoir fait leur travail.

“Attaquer nos professionnels de la santé, c’est attaquer la nation.”

Les manifestations contre les passeports vaccinaux se poursuivent depuis le 14 juillet, date de l’annonce de nouveaux plans.

Vers la fin juillet, des manifestants ont pris d’assaut un bâtiment gouvernemental à Poitiers et arraché un portrait d’Emmanuel Macron.

Malgré le contrecoup, plus de deux millions de rendez-vous ont été réservés dans les 48 heures qui ont suivi l’annonce de M. Macron avec la fermeture temporaire du portail français de la santé en raison de l’afflux de trafic.