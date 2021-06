France news: Emmanuel Macron exige que le français devienne la langue de l’UE dans le jeu de pouvoir post-Brexit | Politique | Nouvelles

Macron dit qu’il connaît “très bien” la souveraineté britannique

L’UE compte un total de 23 langues différentes, même s’il existe 27 États membres différents. C’est parce que l’Allemagne et l’Autriche ou la Belgique et la France parlent tous la même langue.

Cependant, à travers le bloc, il existe trois langues de travail ; Anglais, français et allemand.

Le départ de la Grande-Bretagne de l’UE est considéré comme une opportunité de promouvoir le français, la langue autrefois répandue sur tout le continent.

Cependant, au fil du temps, il a été complètement remplacé par l’anglais, la principale “lingua franca” dans le monde.

Désormais, le gouvernement d’Emmanuel Macron exigera que tous les documents officiels et les réunions se tiennent en français.

Un haut diplomate français a déclaré à Politco : « Même si nous admettons que l’anglais est une langue de travail et est couramment pratiquée, la base pour s’exprimer en français reste pleinement en jeu dans les institutions de l’UE.

« Il faut l’enrichir, la faire revivre pour que la langue française regagne vraiment du terrain, et surtout, le goût et la fierté du multilinguisme.

« Il y aura plus de visibilité avec la présidence française, nous allons donc intensifier notre travail. »

La langue de travail de l’UE est la principale langue dans laquelle tous les documents officiels sont traduits.

Actuellement, tous les documents sont traduits en français, anglais et allemand et peuvent être traduits dans l’un des autres sur demande.

Le gouvernement de M. Macron souhaite que toutes les notes et procès-verbaux soient “d’abord en français” et le Conseil – l’organe qui représente les gouvernements – souhaite que toutes les lettres de la Commission soient en français.

Le diplomate a ajouté : « Nous voulons que les règles soient respectées.

“Ainsi, nous demanderons toujours à la Commission de nous envoyer en français les lettres qu’elle souhaite adresser aux autorités françaises, et si elles ne le font pas, nous attendrons la version française avant de l’envoyer.”

En avril dernier, deux ministres français – le ministre des Affaires européennes Clément Beaune et le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne – ont déclaré que la présidence française de l’UE avait créé “une opportunité de porter haut ce combat vital pour le multilinguisme”.

Ils ont admis que l’usage de la langue française dans l’UE « avait diminué au profit de l’anglais, et plus souvent du globish, cet ersatz de la langue anglaise qui rétrécit le champ de ses pensées et restreint sa capacité à s’exprimer. plus qu’il ne le rend plus facile”.

Ils ont annoncé la création d’un groupe transversal « Groupe de travail sur la francophonie et le multilinguisme ».

Le groupe fera rapport en septembre avec des propositions sur la façon de faire revivre la langue française pendant la présidence française.

Christian Lequesne, chef du groupe de travail et professeur principal de politique européenne à l’institut d’élite Sciences Po à Paris, a déclaré : « L’un des objectifs sera d’encourager l’enseignement de deux langues étrangères, en plus de sa langue maternelle.

« L’exercice que nous menons actuellement est fait dans le but de préserver l’avenir de la langue française à Bruxelles.

“Mais pas seulement, c’est aussi la défense du multilinguisme.”

Cependant, la pression pour que le français devienne la principale langue de l’UE pourrait être « source de division » pour d’autres pays qui parlent régulièrement l’anglais.

Un diplomate a ajouté : « Cela pourrait diviser.

“Certains ont peur de rater quelque chose parce que leur français n’est pas très bon.

“Nous sommes tellement habitués à l’anglais.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega