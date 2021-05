France News: Jersey offre une branche d’olivier à la France alors que des pourparlers critiques sont prévus | Politique | Nouvelles

Dans un demi-tour, des responsables de la dépendance de la Couronne britannique ont déclaré que la prolongation jusqu’au 1er juillet était un signe de “bonne foi” que la querelle sur les droits de la France après le Brexit pouvait être résolue. La ministre française des Affaires maritimes, Annick Girardin, a déclaré qu’ils rouvriraient les négociations avec l’île anglo-normande de Jersey “dans les prochaines heures”.

Les dirigeants locaux en Normandie ont également levé l’interdiction des pêcheurs de Jersey de débarquer leurs prises dans ses ports.

Cela fait suite à une dispute tendue sur l’octroi de licences aux bateaux de pêche français avec des tensions qui éclatent au sujet des nouvelles règles d’accès.

Jeudi, une cinquantaine de bateaux français ont convergé vers le port de Jersey à Saint-Hélier, incitant la Grande-Bretagne à envoyer deux navires de la marine en cas de blocus. La France a également déployé des patrouilleurs.

Les ministres de Jersey ont initialement déclaré qu’à partir du 30 avril, les bateaux français seraient tenus d’obtenir des licences pour pratiquer la pêche dans les eaux de l’île aux termes de l’accord commercial avec l’UE.

Mais les pêcheurs français ont déclaré que les conditions sur les licences avaient été imposées sans aucune discussion avec Paris et ont effectivement créé de nouvelles règles de zonage.

S’exprimant ce soir au Parlement français, Mme Giardan a ajouté: “Jersey a proposé de repousser ces restrictions techniques à juillet, afin que nous puissions reprendre les discussions dans les heures à venir, et je vais répondre par écrit.”

Le ministre français a averti la semaine dernière que la France pesait des “mesures de représailles” contre Jersey.

Dans un communiqué, le gouvernement de Jersey a déclaré: «En signe de bonne foi, Jersey a offert de donner aux navires français récemment licenciés jusqu’au 1er juillet 2021 pour fournir des preuves supplémentaires de leurs antécédents.

S’exprimant au Parlement de Jersey, il a ajouté: “Notre objectif reste de trouver une voie à suivre pour toutes les pêcheries qui ont un lien économique avéré avec les eaux de Jersey et de revenir aux relations cordiales et positives que nous entretenons depuis des décennies avec nos voisins proches en Bretagne et La Normandie.”

Ian Gorst, ministre des Relations extérieures de Jersey, a ajouté que le gouvernement aimerait “aller au-delà des événements récents et se concentrer sur la recherche d’une solution” aux accords de pêche.

Mais il a défendu le nouveau système et a précisé que la dépendance de la Couronne britannique «continuerait à gérer nos propres eaux».