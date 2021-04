France news: La crise des soins intensifs se poursuivra pendant le MOIS alors que les cas de Covid s’envolent avant le verrouillage Monde | Nouvelles

Emmanuel Macron évoque le déploiement du vaccin en France

Hier soir, M. Macron a ordonné à la France un troisième verrouillage national et a déclaré que les écoles fermeraient pendant trois semaines dans une tentative désespérée de lutter contre une nouvelle vague d’infections à Covid qui menace de submerger à nouveau les services de santé. Le bilan des morts de Covid approche rapidement les 100 000, avec des unités de soins intensifs dans les régions les plus durement touchées au point de rupture. La France a vu chaque jour doubler les nouvelles infections à Covid depuis février pour atteindre en moyenne près de 40 000.

Le nombre de personnes décédées jusqu’à présent en soins intensifs a également dépassé les 5000 plus tôt cette semaine, dépassant le pic atteint lors du deuxième verrouillage de six semaines imposé à la fin de l’année dernière.

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a déclaré: «Nous pourrions atteindre un pic d’épidémie en sept à dix jours si tout se passe comme prévu.

« Ensuite, nous avons besoin de deux semaines supplémentaires pour atteindre un pic dans les unités de soins intensifs (USI) qui pourrait survenir à la fin du mois d’avril. »

Hier soir, M. Macron a été contraint d’abandonner son objectif de garder le pays ouvert afin de protéger la fragile économie française.

France News: Emmanuel Macron fait face à un nouveau mal de tête alors que la pression monte sur les USI (Image: GETTY)

France News: Les unités de soins intensifs sont soumises à d’énormes tensions alors que les cas de Covid augmentent (Image: GETTY)

L’homme de 43 ans avait refusé de céder aux demandes d’un troisième verrouillage à grande échelle, estimant qu’il pourrait être plus facile de guider la France hors de la pandémie sans refermer le pays afin de donner à l’économie plus de temps pour se remettre d’une catastrophe désastreuse. 2020.

Mais la nouvelle annonce du président signifie que les règles restreignant la circulation des citoyens pendant plus d’une semaine en France, ainsi que dans certaines régions du nord et du sud, s’appliqueront désormais à l’ensemble du pays à partir de samedi pendant au moins un mois.

Il a averti dans un discours télévisé à la nation: « Nous perdrons le contrôle si nous ne bougeons pas maintenant. »

M. Macron a également déclaré que les écoles fermeraient pendant trois semaines après ce week-end, s’écartant de son engagement de protéger l’éducation française de la pandémie.

France News: Le pays a du mal à maîtriser l’augmentation des infections à Covid (Image: GETTY)

L’apprentissage pour les écoliers se fera à distance pendant une semaine, après quoi les écoles passeront deux semaines de vacances.

Après cette période, les élèves des écoles maternelles et primaires retourneront à l’école, tandis que les élèves des collèges et lycées poursuivront l’apprentissage à distance pendant une semaine supplémentaire.

Le président français a déclaré: « C’est la meilleure solution pour ralentir le virus ».

Le dernier verrouillage de la France met en évidence les véritables conséquences du déploiement terriblement lent des vaccins Covid par l’UE pour ses 27 États membres.

France News: Emmanuel Macron a placé le pays dans un troisième verrouillage national (Image: GETTY)

France News: La lenteur du déploiement du vaccin a fait l’objet de critiques (Image: GETTY)

Le Royaume-Uni, qui a achevé son départ complet du bloc à la fin de l’année dernière, a déjà vacciné près de la moitié de sa population entière contre Covid.

La Grande-Bretagne est déjà en train de sortir de son verrouillage actuel, l’économie étant sur le point de recevoir un énorme coup de pouce lorsque le commerce de détail non essentiel rouvrira le 12 avril.

En revanche, le programme de vaccination de la France a bégayé d’une catastrophe à l’autre, déclenchée par une guerre de mots entre l’UE et le fabricant de vaccins AstraZeneca sur des problèmes de produits et d’approvisionnement.

M. Macron avait espéré que le programme de déploiement des vaccins en France réduirait considérablement le nombre de personnes gravement malades.

Mais trois mois plus tard, il ne fait que commencer à s’accélérer, avec seulement 12 pour cent de la population recevant une dose de vaccin.

France news: Vaccinations Covid en direct (Image: EXPRESS)

Le président français a maintenant déclaré que les personnes âgées de plus de 60 ans seraient éligibles à un vaccin vaccinal à partir du milieu de ce mois, les personnes dans la cinquantaine étant éligibles un mois plus tard.

Il a ajouté que l’objectif de 30 millions d’adultes à vacciner d’ici la mi-juin reste le même.

M. Macron a déclaré que le verrouillage nouvellement imposé et un programme de vaccination accélérée devraient permettre au pays de recommencer progressivement à rouvrir à partir de la mi-mai.

Cela commencerait par les musées et les terrasses extérieures des bars et restaurants, qui devraient cependant suivre des règles plus strictes.

