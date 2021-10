La candidate de droite a discuté de plans pour une refonte radicale du système d’immigration si elle l’emporte en avril et a réitéré son désir d’organiser un référendum sur la question controversée. Mme Le Pen, qui représentera le Rassemblement national, a atteint le deuxième tour des élections de 2017 avant de perdre face à La République en marche de M. Macron.

Dans une vidéo de campagne, l’homme de 53 ans a souligné l’effet que le Royaume-Uni quittant l’Union européenne et reprenant le contrôle de ses frontières avait sur l’augmentation des salaires.

Mme Le Pen a déclaré : « L’une des conséquences de l’arrêt de l’immigration, en particulier de l’immigration illégale, en Grande-Bretagne est une augmentation des salaires de 8,8 %.

« L’immigration sert en fait à baisser les salaires ! Je veux éliminer le travail illégal. C’est du dumping.

« Lorsqu’une personne accepte de travailler illégalement, toute la grille salariale des Français est évidemment abaissée. Cette situation n’est pas acceptable.

Le Royaume-Uni a finalement quitté l’Union européenne à la fin de la période de transition du Brexit en décembre dernier.

Contrairement à la France, le Royaume-Uni a désormais mis fin à la liberté de circulation des personnes à travers l’UE – et le ministère de l’Intérieur a adopté un système d’immigration basé sur des points de style australien.

Les personnes souhaitant vivre et travailler en Grande-Bretagne doivent répondre à un certain nombre d’exigences, notamment la capacité de parler anglais et d’avoir une offre d’emploi correspondant à un seuil de salaire spécifique.

Mme Le Pen a indiqué qu’elle serait disposée à adopter un ensemble de règles encore plus strictes, notamment le renvoi des ressortissants étrangers chez eux s’ils sont sans travail pendant plus de 12 mois.

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE : On devrait jouer dur ! L’UE éclate alors que la fureur éclate

Le mois dernier, Mme Le Pen a confirmé qu’elle prévoyait d’organiser un vote national sur l’immigration et qu’elle devrait inclure des mesures pour mettre fin aux demandes d’asile, à la liberté de circulation et restreindre le droit des migrants de rejoindre les membres de leur famille en France.

L’avant-projet de loi donnerait également aux Français un accès prioritaire au logement social, à l’emploi et aux prestations de sécurité sociale.

Mme Le Pen a déclaré : « Ma première mesure emblématique en tant que présidente serait le référendum contre l’immigration.

« Cela fait 40 ans que les Français sont interrogés sur ce sujet essentiel qui touche notre vie en société.

« Je pense que les Français doivent s’exprimer. Il faut expulser les clandestins, les délinquants, et rendre les Français maîtres de chez eux, par la priorité nationale et la primauté de la constitution française sur les textes européens.

« Avec le référendum, chacun pourra voter selon sa conscience sur un sujet essentiel pour l’avenir de la France.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.