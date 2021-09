France news: Le Pen va “menacer” l’UE avec la sortie française pour faire son propre chemin | Monde | Nouvelles

in

L’ancien contre-amiral et directeur général de Merl House Consultants, le Dr Chris Parry, s’est entretenu avec Express.co.uk et pense que la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, cherchera à utiliser l’adhésion de la France à l’Union européenne comme un outil politique pour parvenir à ses propres fins. Le Dr Parry a expliqué que la leader eurosceptique avait déjà fait campagne pour un accord sur le Brexit à la française, mais a depuis atténué sa rhétorique pour être plus attrayante pour les électeurs français modérés. Cependant, Mme Le Pen nourrit toujours beaucoup d’animosité envers l’UE, le Dr Parry prédisant qu’elle n’aura aucun problème à menacer de se retirer pour faire son chemin dans un changement radical par rapport au pro-européen Emmanuel Macron.

Mme Le Pen est la dirigeante du Rassemblement national français qui a toujours été eurosceptique, anti-immigration et a eu des liens avec l’extrême droite.

Cependant, après avoir appris de sa défaite en 2017, Mme Le Pen a cherché à prendre ses distances avec les éléments d’extrême droite de son parti et a atténué la rhétorique extrémiste.

Les experts politiques suggèrent qu’en raison de la crise imminente des réfugiés afghans qui devrait toucher l’Europe, Mme Le Pen pourrait voir une augmentation positive de son soutien à sa campagne pour l’élection présidentielle de 2022.

Politico suggère qu’Emmanuel Macron et Mme Le Pen entreront au deuxième tour de scrutin avec M. Macron remportant de justesse 55% à 45%.

Il a été demandé au Dr Parry si la victoire de Mme Le Pen aux élections présidentielles françaises changerait les relations de la France avec le Royaume-Uni et si elle aurait un impact sur les traversées de la Manche.

Il a dit: “Je soupçonne que vous allez voir la pression sur les gens pour dire pourquoi vous venez [to France] lorsque [refugees have] déjà arrivé en Italie, en Grèce ou autre, c’est comme ça que je vois ces choses se développer.

“Je pense que la plus grande inquiétude pour l’Europe est l’arrivée de Le Pen, elle cherchera probablement à quitter l’Union européenne ou au moins la menacera pour parvenir à ses fins.

“Vous verrez donc une approche beaucoup plus nationaliste à cet égard.

“Je veux dire, je pense que si l’Union européenne n’est pas en mesure de se mettre d’accord sur une politique de frontières extérieures et cela implique également en termes de quotas, alors vous allez voir la question des migrations déchirer l’Union européenne.

Après sa défaite la même année, Mme Le Pen a changé sa rhétorique pour être moins à droite et a plutôt cherché à réformer l’UE plutôt que de la quitter complètement.

Mme Le Pen a déclaré à Express.co.uk : « L’UE fonctionne comme une sorte de secte que l’on ne peut pas quitter sans déclencher une condamnation de type religieux de la part de ses dirigeants.

“J’ai déploré l’attitude pathétique des européistes qui, après le Brexit, auraient voulu que les Britanniques paient leur goût pour la liberté, avec l’arrière-pensée à peine voilée de dissuader les autres candidats de partir.

“L’UE se considère comme un ’empire’ et ’empire’ signifie impérialisme.”