France news: Les craintes du Frexit éclatent alors que l’échec embarrassant de Barnier révèle les faiblesses de l’UE | Monde | Nouvelles

Plus tôt cette semaine, l’ancien négociateur en chef de l’UE pour le Brexit n’a pas réussi à battre ses homologues des Républicains (LR) lors de la primaire. Il a terminé troisième avec 23,93 pour cent, derrière le vainqueur Eric Ciotti (25,59 pour cent) et Valérie Pécresse (25 pour cent). Au cours de sa campagne électorale, M. Barnier a envoyé des ondes de choc dans toute l’UE après avoir proposé un référendum sur l’immigration et la suprématie de la Cour européenne de justice (CJCE) sur le droit français.

Il a attaqué le « grand déclin » de la France et a affirmé que le style de leadership utilisé par l’actuel président Emmanuel Macron était trop arrogant et déterminé pour réparer les divisions.

M. Barnier a proposé un moratoire sur l’immigration pour tenter de résoudre la crise des migrants qui traverse la France et l’Europe dans son ensemble.

Le Français souhaitait également que des soldats patrouillent dans certaines communautés où la police aurait perdu le contrôle et a apporté son soutien à un éventuel référendum sur le rétablissement du service militaire.

Le critique féroce du Brexit, M. Barnier, a également fait valoir que dans les années à venir, l’Allemagne serait le seul pays européen qui pourrait siéger à la table politique internationale à moins que la France ne retrouve son indépendance politique.

Mais son élimination de la course présidentielle française pour défier M. Macron a encore intensifié les appels à la France pour qu’elle poursuive une campagne pour quitter l’UE, tout en exposant les principales faiblesses du bloc.

Le professeur d’histoire Kevin Bossuet a tweeté : « Michel Barnier pourra retourner à Bruxelles pour dire le contraire de ce qu’il a dit, qui est aussi le contraire de ce qu’il a toujours dit. »

L’eurodéputé français Thierry Mariani, ancien député LR indépendant depuis 2019, a répondu sur Twitter : « Dans ces primaires LR, Barnier a montré comment on peut défendre pendant deux mois le contraire de ce qu’on a défendu et dit pendant des années. .

« Ce qui est sûr, c’est que dans les institutions européennes, il a désormais perdu toute crédibilité. »

Il a insisté « Je veux que mon pays soit autour de cette table » et ne veut pas que la France soit un « spectateur des décisions prises par d’autres ».

M. Barnier a déclaré : « Il y a une table autour de laquelle le monde s’organisera dans les 30 prochaines années et j’en parle car cela concerne nos enfants et nos petits-enfants.

« Autour de cette table, nous retrouvons les Américains, qui sont là depuis longtemps ; les Chinois, bientôt la première puissance du monde ; l’Inde ; la Russie ; le Brésil.

« Nous serons éliminés de ce tableau. Dans 30 ou 40 ans, seule l’Allemagne sera là.

« Voulons-nous être à table ou pas ? Je suis patriote, je suis gaulliste, je suis européen, parce que je veux que mon pays soit autour de cette table.

« Je ne veux pas que la France soit spectatrice des décisions prises par les autres. Je ne suis pas entré en politique pour que la France soit un sous-traitant des Chinois et sous l’emprise des Américains.

« J’ai une ambition pour mon pays. Je veux que la France soit respectée. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.