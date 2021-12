France news: Les écoles sont confrontées à des fermetures massives alors qu’Omicron augmente – les craintes que le Royaume-Uni ne suive | Monde | Des nouvelles

Le coronavirus pourrait être «derrière nous d’ici le printemps», prédit un professeur

Depuis début novembre, plus de 300 000 enfants et adolescents en France ont été testés positifs au Covid-19, ont prévenu les autorités sanitaires françaises. Ces chiffres ont dépassé les sommets de toutes les vagues précédentes de la pandémie.

Maintenant, le ministre de la Santé Olivier Veran a été invité à reporter la rentrée scolaire, qui devrait commencer le 3 janvier.

Dans une lettre ouverte au ministre de la Santé, les agents de santé ont écrit : « Nous, les professionnels de la santé […] sont très inquiets du niveau actuel de circulation virale du coronavirus chez les enfants d’âge scolaire et les adolescents.

« Nous nous attendons à une augmentation sans précédent dans les semaines à venir de la prise en charge des enfants atteints du syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS), ainsi que des séquelles liées à l’évolution, dans certains cas, d’une forme de longue durée de la maladie (« paediatric long -covid’). »

Ils ont poursuivi : « Nous déplorons (…) la faiblesse des moyens déployés jusqu’à présent par le ministère de l’Éducation nationale pour freiner l’épidémie dans les écoles, que ce soit pour lutter contre le risque aérien de contamination ou pour organiser des campagnes de dépistage efficaces. »

Le ministre français de la Santé Olivier Veran (Image: .)

Les cas de coronavirus continuent de monter en flèche (Image: .)

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a également demandé le report d’une semaine de la rentrée,

Cette mesure a été écartée par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

La semaine dernière, le secrétaire britannique à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a averti que la propagation de la variante Omicron pourrait perturber les écoles jusqu’à Pâques.

M. Zahawi a déclaré: « C’est ma priorité absolue depuis le premier jour dans le rôle de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger l’éducation – c’est pourquoi aujourd’hui je demande à tous les enseignants qui ne font plus partie de la profession de se manifester s’ils sont disponibles pour temporairement combler les absences dans la nouvelle année. »

LIRE LA SUITE: Un propriétaire de bar écossais dénonce les règles strictes de Sturgeon concernant Covid

Ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer (Image: .)

Il a ajouté: « Bien que 99,9% des écoles aient toujours été ouvertes ce trimestre, avec l’augmentation des cas d’Omicron, nous devons nous assurer que les écoles et les collèges disposent des enseignants disponibles pour rester ouverts à l’enseignement en face à face.

« Quiconque pense pouvoir aider devrait lancer le processus dès maintenant sur le site Web Get Into Teaching, et tout le monde devrait être renforcé maintenant pour aider à réduire le nombre de perturbations causées par le virus au cours de la nouvelle année. »

M. Zahawi a appelé les enseignants qualifiés qui ont quitté la profession à revenir pour aider le pays à traverser la crise.

Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré: « La variante Omicron devrait continuer à entraîner une augmentation des niveaux d’absence du personnel au printemps, et certaines zones locales pourraient avoir du mal à trouver un nombre suffisant d’enseignants suppléants disponibles à moins que d’anciens membres du personnel ne viennent effronté. »

A NE PAS MANQUER

Des écoles dans le chaos alors que les parents ont prévenu que des années entières seraient renvoyés chez eux [INSIGHT]

« Fun interdit » alors que les régions rétablissent les restrictions de Covid [COMMENT]

Éloge pour les héros qui ont livré des injections de rappel Covid à Noël [REVEAL]

Coups de rappel de l’UE Covid (Image: Express)

En mars 2020, le gouvernement a mis en place un registre temporaire pour aider les anciens travailleurs sociaux à reprendre la pratique de première ligne.

Pour faire face à l’urgence actuelle, il travaille maintenant avec Teach First pour ramener dans les salles de classe du pays ceux qui ont suivi une formation d’enseignant mais qui occupent d’autres emplois.

Russell Hobby, PDG de Teach First, a déclaré : « Les enseignants sont allés au-delà des attentes tout au long de la pandémie, faisant un travail inspirant pour soutenir leurs élèves et leurs communautés face à l’adversité.

« Pourtant, les perturbations de la vie scolaire et les périodes prolongées à la maison signifient que la scolarisation des élèves a inévitablement souffert, en particulier pour ceux issus de milieux défavorisés. »

Le ministre britannique de l’Éducation Nadim Zahawi (Image : .)

Il a ajouté: « Compte tenu des défis auxquels les écoles sont désormais confrontées, nous voulons voir ce qui peut être fait de plus pour aider – y compris comment nous, et ceux de nos anciens élèves qui ont suivi une formation d’enseignant mais travaillent actuellement en dehors de la profession, pouvons être en mesure de soutenir les écoles restent ouvertes en toute sécurité au cours de la nouvelle année. »

Le Dr Nikki Kanani, directeur médical des soins primaires pour le NHS England et le NHS Improvement, a rejoint le secrétaire à l’Éducation dans sa mission : « Nous demandons aux enseignants de se manifester pendant les vacances scolaires pour se protéger avant la reprise des cours.

« Nous avons des pop-ups, nous avons des unités mobiles, nous travaillons avec des chefs communautaires et religieux pour nous assurer que tout le monde a la possibilité d’obtenir cette protection, alors s’il vous plaît, présentez-vous. »

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

Au cours du week-end de Noël, le Royaume-Uni a enregistré 122 186 nouveaux cas de coronavirus et 137 décès supplémentaires.

Il s’agit du plus grand nombre de nouvelles infections depuis le début de la pandémie.

Le Premier ministre Boris Johnson ne devrait pas annoncer de nouvelles restrictions pour contrôler la variante Omicron en Angleterre.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega