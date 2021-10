France news: Les électeurs se tournent vers Macron alors que les factures d’énergie montent en flèche – le coût de l’essence « jamais aussi élevé! » | Politique | Nouvelles

Le président français a été accusé par l’eurodéputée du Rassemblement national Hélène Laporte de ne pas avoir abordé les « vrais problèmes » du peuple français. Mme Laporte a affirmé qu’Emmanuel Macron ignorait la possibilité de réduire les impôts, comme le permet la Commission européenne, afin de contrer la hausse du prix des factures d’énergie.

Elle a déclaré : « Un sondage de septembre montre que 56% des Français estiment avoir perdu leur pouvoir d’achat avec Emmanuel Macron.

« 1/4 des Français ont du mal à payer leur facture d’électricité.

« La colère des Français n’est pas entendue par le gouvernement ! »

Elle a poursuivi : « Le coût du litre d’essence n’a jamais été aussi élevé depuis 2018.

« Sur un plein à 60 euros, il y a 36 euros de taxes donc le gouvernement pourrait agir !

« C’est ce que veut Marine Le Pen avec la baisse de la TVA sur les carburants et la suppression de la TICPE !

« Cette semaine, la Commission européenne a autorisé les États membres à baisser ces taxes si nécessaire, alors oui, le gouvernement pourrait faire quelque chose. C’est ce que fera Marine Le Pen lorsqu’elle deviendra présidente. »

L’eurodéputé français a également souligné que si parler des sondages électoraux est important, les vrais problèmes des Français sont oubliés par les autres candidats.

Elle a déclaré : « Alors qu’on parle de sondages, on ne parle pas du quotidien des Français et de ce qui les intéresse.

« Une étude du Secours Populaire de 2021 souligne qu’1 Français sur 4 n’a pas assez à manger, c’est un vrai problème dont il faut parler et Marine Le Pen en parle ! »

« On ne peut pas parler de sondages tout le temps. Je comprends que les journalistes doivent mentionner les résultats des dizaines de sondages qui sont publiés, mais on ne peut pas oublier les vrais problèmes des Français. C’est la priorité. »

La candidate d’extrême droite à la présidentielle française Marine Le Pen a déclaré jeudi qu’elle mettrait fin à toutes les subventions aux énergies renouvelables et supprimerait les éoliennes françaises si elle était élue l’année prochaine.

Le Pen, qui sera le candidat du Rassemblement national lors du scrutin d’avril, s’est qualifié pour le deuxième tour des élections de 2017, et devrait le faire à nouveau, bien que certains sondages récents aient montré que le talk-show de droite La star Eric Zemmour pourrait la battre s’il décide de se présenter.

« Eolien et solaire, ces énergies ne sont pas renouvelables, elles sont intermittentes. Si je suis élue, je mettrai un terme à toute construction de nouveaux parcs éoliens et je lancerai un grand projet pour les démanteler », a-t-elle déclaré sur la radio RTL.

Elle a ajouté qu’elle supprimerait les subventions pour l’éolien et le solaire, qui, selon elle, représentaient six ou sept milliards d’euros par an.

La ministre de l’Environnement, Barbara Pompili, a rejeté la déclaration de Le Pen sur Twitter. « Le démantèlement des éoliennes en France nous priverait d’au moins huit pour cent de notre production d’électricité… Mme Le Pen provoquerait des pannes d’électricité », a écrit Pompili.

Le Pen a également déclaré qu’elle soutiendrait l’industrie nucléaire française en autorisant la construction de plusieurs nouveaux réacteurs, financerait une mise à niveau majeure du parc existant de la France et soutiendrait la construction de petits réacteurs modulaires comme l’a proposé le président Emmanuel Macron.

Dans une feuille de route 2030 pour l’économie française présentée cette semaine, Macron a proposé des milliards d’euros de soutien aux véhicules électriques, à l’industrie nucléaire et à l’hydrogène vert – produit avec le nucléaire – mais a peu évoqué les énergies renouvelables.

La France produit environ 75 % de son électricité dans des centrales nucléaires, ce qui signifie que sa production d’électricité a l’une des émissions de carbone par habitant les plus faibles de tous les pays développés. Cependant, il est loin derrière l’Allemagne et d’autres pays européens dans les investissements éoliens et solaires.

Il existe un mouvement anti-vent actif, soutenu par l’extrême droite et le centre-droit, notamment par Xavier Bertrand, premier candidat conservateur à la présidentielle.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega