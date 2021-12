France news : Les plus de 65 ans non vaccinés en confinement de facto avec des boosters OBLIGATOIRES Covid | Monde | Des nouvelles

Dans le cadre d’un durcissement des règles pour freiner la propagation du coronavirus en France, toute personne âgée de plus de 65 ans n’ayant pas pris le rappel verra le QR code de son carnet de santé automatiquement désactivé.

Sans un laissez-passer sanitaire valide, qui sert de preuve de vaccination complète contre COVID-19, les résidents ne peuvent pas entrer dans les restaurants, cafés, cinémas, musées ou trains interurbains, entre autres espaces.

Introduit l’été dernier, le « passe sanitaire » a d’abord suscité des débats houleux et des protestations à travers la France. Aujourd’hui, cependant, il est largement considéré comme une réussite dans la lutte contre la pandémie, car il a encouragé les sceptiques à l’égard des vaccins à obtenir leur vaccin.

Le booster est actuellement considéré comme une arme essentielle pour vaincre la variante Omicron, qui a été détectée pour la première fois par des chercheurs sud-africains et signalée à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 24 novembre.

Les experts pensent qu’il pourrait devenir répandu en Europe au cours des prochaines semaines, les premières données suggérant qu’il peut être résistant aux vaccins et qu’il est plus transmissible que la variante Delta.

Ursula von der Leyen a déclaré mardi au Parlement européen: « Si vous regardez le temps qu’il faut pour que les nouveaux cas doublent, il semble qu’il double tous les deux ou trois jours.

« D’ici la mi-janvier, nous devrions nous attendre à ce que l’Omicron soit la nouvelle variante dominante en Europe. »

La France, où plus de 76% des personnes ont été doublement vaccinées, a déjà administré près de 16 millions de rappels et est confiante d’atteindre son objectif de 20 millions avant Noël.

Maintenant, cependant, avec quelque 400 000 personnes de plus de 65 ans semblant hésiter à le relever, un défi plus difficile attend le gouvernement du président Emmanuel Macron.

Ce chiffre équivaut à 12% des personnes âgées de 80 ans et plus éligibles au rappel et à 10% des personnes âgées de 65 à 79 ans.

A partir de mercredi, sans la troisième dose du vaccin, leurs libertés sont à nouveau restreintes – sauf s’ils présentent un test Covid négatif datant d’au maximum 24 heures.

À partir du 15 janvier, cela s’étendra à tous les groupes d’âge.

Pendant ce temps, les enfants jugés à risque peuvent être piqués à partir de mercredi, et les vaccinations devraient également être complètement ouvertes aux très jeunes bientôt.

La France a signalé mardi plus de 63 400 infections positives à Covid, le chiffre le plus élevé depuis avril.

Avec actuellement près de 2 800 patients atteints de coronavirus en soins intensifs, le gouvernement français a déclaré mercredi qu’il s’attendait à ce que ce nombre « dépasse très rapidement les 3 000 pour atteindre les 4 000 aux alentours de Noël et du Nouvel An ».

Jusqu’à présent, 170 cas d’Omicron ont été signalés dans le pays, un chiffre bien inférieur aux 10 017 cas signalés mercredi au Royaume-Uni.

Les autorités sanitaires britanniques ont également confirmé le décès d’un patient atteint de la souche Omicron.

Le gouvernement a aujourd’hui exhorté la nation à être prudente, le médecin-chef Chris Whitty affirmant que les gens devraient décider quels contacts sociaux comptent pour eux et réduire ceux qui comptent « beaucoup moins » pour eux.