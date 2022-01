France news: Macron furieux contre l’interdiction de voyager pour les vacanciers britanniques – accusé d’avoir puni la nation | Monde | Des nouvelles

La nouvelle survient alors que M. Macron a annoncé des mesures strictes à l’encontre des Britanniques se rendant en France dans le but de freiner l’augmentation des cas de COVID-19 Omicron en provenance de Grande-Bretagne. La France étant une destination de sports d’hiver populaire pour les Britanniques, les chiffres de l’industrie française appellent désormais à renverser les mesures pour éviter des conséquences « catastrophiques » pour l’industrie française du tourisme et de l’hôtellerie. La France a depuis confirmé que la souche Omicron du virus est désormais la version dominante du virus dans le pays avec 232 000 nouveaux cas confirmés signalés et enregistrés le soir du Nouvel An à travers le pays.

François Badjily, chef de l’office de tourisme de l’Alpe d’Huez, a suggéré que la France faisait de la politique avec la pandémie.

Il a déclaré: « Nous avons l’impression que notre industrie est en train de payer le prix des mauvaises relations entre les deux pays en ce moment, qu’il s’agisse du Brexit ou de la pêche ou autre. »

M. Badjily a déclaré que les règles actuelles étaient incohérentes car les touristes entièrement vaccinés d’autres pays où la souche Omicron est déjà présente peuvent se rendre.

Des passeports vaccinaux sont nécessaires pour entrer dans les lieux de vacances français tels que les stations de ski, ainsi que les restaurants, les bars et les installations de loisirs.

L’Alpe d’Huez attire chaque année un quart de ses visiteurs britanniques.

Le chef du tourisme a ajouté : « Pourquoi un Britannique qui répond à ces critères ne devrait-il pas être autorisé à venir, mais les Français et les Belges le peuvent ? »

Christophe Lavaut, directeur de la station de ski de Val d’Isère, a également appelé les autorités parisiennes à abroger la directive « des raisons impérieuses de voyager » qui a empêché les vacanciers de venir en France.

Il a ajouté: « Cette restriction devrait simplement être levée car elle n’est plus nécessaire. »

Au moins 42% des clients de Val d’Isère sont britanniques, a déclaré M. Lavaut, qui a exhorté son gouvernement à agir « début janvier ».

Les mesures de voyage de M. Macron ont créé le chaos et semé la confusion tout au long des vacances de Noël.

Plus tôt cette semaine, la police des frontières a même empêché les Britanniques résidant légalement dans l’UE de rentrer chez eux – des responsables français du terminal Eurotunnel de Folkestone ont déclaré qu’ils n’étaient pas autorisés à traverser la France pour des raisons de santé.

S’adressant à Twitter pour exprimer sa frustration, une mère britannique, Pam Francis, a déclaré : « Mon fils a réservé 4 vols vers Grenoble en France pour des vacances au ski. De toute évidence, ils ne peuvent pas les utiliser maintenant car les citoyens britanniques ne peuvent pas se rendre en France en raison des restrictions de covid du gouvernement français. »

Elle a ajouté : « Aucune réponse de Ryanair – comment ne pas rembourser les passagers qui ne peuvent pas voyager légalement ? Répugnant »

Mais la principale agence de lutte contre les maladies de l’UE a déclaré dans un rapport le mois dernier que les restrictions de voyage d’Omicron « ne font que « gagner un temps précieux pendant les premiers jours de détection », ajoutant que dans les pays connaissant déjà une transmission communautaire « de telles mesures ne seront probablement pas pertinentes plus longtemps ». .

L’Allemagne retirera la Grande-Bretagne de sa liste rouge de voyage mardi après que son gouvernement a admis qu’Omicron était déjà largement présent dans le pays.

Pour la France, les relations entre Paris et Londres sont au plus bas.

Depuis la signature de l’accord sur le Brexit, M. Macron s’est offusqué de nombreuses questions concernant le Royaume-Uni.

Une vague continue de droits de pêche a permis à la Grande-Bretagne de contrôler ses eaux, ce qui a conduit les pêcheurs français à faire pression sur M. Macron pour qu’il agisse durement contre le Royaume-Uni afin d’obtenir davantage de licences.

En outre, la crise actuelle des migrants a également provoqué des tensions transmanche, le Royaume-Uni accusant les autorités françaises de ne pas avoir agi et empêché les passages illégaux, malgré le fait que le ministre de l’Intérieur Priti Patel ait versé plus de 50 millions de livres sterling aux Français pour les aider dans leur patrouilles.

La pression est maintenant sur M. Macron alors que les prochaines élections présidentielles ne sont que dans quelques mois.

La concurrence des candidats d’extrême droite et de centre-droit sera une préoccupation majeure pour le titulaire, même si M. Macron devrait toujours remporter un deuxième mandat.