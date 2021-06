France news: Michel Barnier annonce son intention d’évincer Macron et Le Pen aux élections françaises | Politique | Nouvelles

in

L’ancien négociateur de l’UE pour le Brexit a déclaré qu’il avait le “devoir” de lutter contre le président Emmanuel Macron et la leader eurosceptique Marine Le Pen. M. Barnier a rencontré plus de 100 hommes politiques de droite dans l’espoir de revitaliser le mouvement conservateur français avant le scrutin présidentiel d’avril prochain. Dans une interview au plus ancien journal de France La Figaro, il a déclaré : « Notre devoir est de proposer, à l’automne, une alternative au duel annoncé Macron-Le Pen dont les Français ne veulent pas.

M. Barnier espère relancer le mouvement conservateur français, qui s’est vu patauger ces dernières années.

Mme Le Pen, leader du Rassemblement national d’extrême droite, a tenté d’adoucir son image pour tenter d’arracher des voix aux traditionnels Les Républicains avant le vote de l’année prochaine.

Mais dans un avertissement à ses concurrents, M. Barnier a déclaré : « Ne vous y trompez pas : au sein de notre famille, ce qui nous rassemble est plus fort que vous ne le pensez. Ceux qui voulaient partir sont déjà partis.

« Pour 2022, je crois en notre capacité à nous faire venir des Français qui s’étaient détournés de la droite et du centre ces dernières années.

L’ancien eurocrate tient à faire savoir aux électeurs français qu’il comprend leurs préoccupations.

Beaucoup ont exprimé leur frustration face au programme mondialiste et pro-Bruxelles de M. Macron, certains affirmant que le président actuel est plus intéressé par la politique étrangère que les Français.

M. Barnier a souligné qu’écouter et comprendre les électeurs est crucial avant le vote.

« Priorité à l’activité et au travail, respect et autorité républicaine, contrôle de l’immigration et adhésion au récit national, réforme des services publics essentiels, de l’école à la santé en passant par la justice : de toutes ces priorités pour le pays, c’est le droit qui peut au mieux répondre aux attentes des Français », a-t-il déclaré.

L’ancien chef du Brexit a précédemment averti que la France pourrait choisir de suivre la Grande-Bretagne hors de l’UE à moins que les préoccupations de ses électeurs ne soient écoutées.

Malgré son retour à la politique intérieure depuis sa retraite de son poste à Bruxelles, M. Barnier n’a pas encore annoncé s’il se présentera personnellement à la présidence.

Il a déclaré : « Je constate que les sondages progressent même si je ne suis pas candidat.

M. Barnier, qui n’a annoncé aucune forme de candidature, n’a pas inquiété les buteurs.

Mais dans un sondage Ifop, réalisé le mois dernier, huit pour cent des électeurs ont déclaré qu’ils le soutiendraient pour le poste le plus élevé.

Cela lui laisse encore environ 20 pour cent derrière les leaders avec environ dix mois pour construire un soutien pour son mouvement.