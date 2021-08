France news : ‘Traité comme des chiens !’ Le Premier ministre français pris en embuscade dans la rue par un électeur furieux | Monde | Nouvelles

in

France : Des passants fument chez Jean Castex à Carcassonne

La gestion de la pandémie de Covid en France a suscité la fureur dans tout le pays, et la frustration bouillonne autour d’une incapacité à un retour normal à la vie après un autre confinement. La fureur a explosé au gouvernement d’Emmanuel Macron à propos de l’introduction d’un nouveau passeport sanitaire attestant de la vaccination ou d’un récent test Covid négatif, désormais obligatoire pour entrer dans les restaurants, trains et autres lieux publics. Au cours des quatre derniers week-ends, des manifestants ont défilé dans tout le pays contre la nouvelle mesure, arguant qu’elle restreignait la liberté.

Depuis le 12 juillet, 22 établissements de santé ont été attaqués par des vandales, dont 15 centres de vaccination, cinq centres de test COVID-19 et un laboratoire médical, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Mais le Premier ministre Jean Castex a subi une attaque verbale furieuse d’un électeur en colère alors qu’il marchait dans une rue lors d’une visite à Carcassonne, une ville perchée dans le sud de la France, dans le Languedoc.

Il avait tenu une réunion avec des professionnels de l’hôtellerie-restauration, suivie d’une visioconférence avec le Conseil de défense de la santé.

Cependant, alors que M. Castex se promenait dans les rues de Carcassonne, il a été confronté à un passant enragé.

France news : Jean Castex a été confronté dans la rue à un électeur furieux (Image : BFM TV)

Actualité France : Jean Castex est confronté à l’électeur furieux (Image : BFM TV)

La femme a crié : « Vous tuez la France, vous tuez la France !

« Et les commerçants, vous les tuez ! Et tous les artisans, vous les tuez aussi, ils meurent !

Le Premier ministre a tenté de répondre : « Je ne pense pas, Madame.

Mais la femme a rapidement poursuivi: “Et en plus de cela, vous paradez ici pendant que nous sommes traités comme des chiens. Nous essayons de survivre.

LIRE LA SUITE: Cauchemar de l’économie allemande alors que la croissance britannique dépasse la plus grande économie de l’UE

France news : Le président français a fait face à la fureur d’un électeur dans la rue (Image : BFM TV)

« Les gens ne peuvent plus aller et venir comme ils le souhaitent.

“Je crois qu’on pourrait manger en terrasse sans infecter personne, qu’il soit vacciné ou non.”

M. Castex lui a alors dit : “Ce n’est pas vrai, et je ne parade pas.

“Nous ne tuons personne, au contraire, nous essayons de les sauver. Vous vous trompez.”

France news : Joffrey Bollée a apporté son soutien à l’électeur (Image : @JBollee / Twitter)

France news: Florian Philippot a déclaré que les affirmations de la femme furieuse étaient “100 fois justes!” (Image : @f_philippot / Twitter)

Mettant fin à la discussion, la femme furieuse : “De toute façon, ton vaccin n’est pas un vaccin.”

Les rivaux de M. Macron des Patriotes, le parti politique nationaliste français et eurosceptique dur, se sont également rendus sur Twitter pour apporter leur soutien aux arguments avancés par la femme.

Le président des Patriotes, Florian Philippot, qui est également un fervent militant du Frexit, a retweeté la vidéo de la confrontation et a écrit : « ‘Vous tuez la France !’ dit cette courageuse Française à Jean Castex.

« Bravo ! Vous avez 100 fois raison ! »

Nouvelles de France: plus de 6,3 millions de cas de Covid ont été signalés dans le pays jusqu’à présent (Image: EXPRESS)

Joffrey Bollée, le directeur de cabinet de M. Philippot, a retweeté le même clip et a écrit : “Cette femme a 100% raison.

« Tout est vide (restaurants, bars, cinémas, boutiques, etc.) ! Expulser des millions de Français des loisirs en plein été avec leur ‘Shame Pass’ et tuer le tourisme est économiquement criminel et ne protège absolument personne de la virus.”

La dernière fureur dirigée contre le gouvernement de M. Macron vient du fait que les autorités sanitaires françaises ont signalé quotidiennement que de nouvelles infections à Covid avaient dépassé les 30 000 pour la première fois depuis fin avril.

Un total de 30 920 nouvelles infections quotidiennes ont été signalées mercredi – juste au moment où la France se prépare à sortir de son troisième verrouillage national.

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens s’élève désormais à 23 288, dépassant la limite des 23 000 pour la première fois depuis le 1er mai.

Ce chiffre est également 13 fois supérieur au minimum de 1 816 signalé le 27 juin, car la variante Delta, la plus contagieuse, continue de faire des ravages dans tout le pays.

Mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a averti qu’il n’y avait aucun signe de recul des nouvelles infections à Covid.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse: “Le niveau de circulation du virus est élevé.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.