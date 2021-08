France news: Vaccin “interdit en France” grâce à l’UE – disponible pour le Brexit Grande-Bretagne | Monde | Nouvelles

La semaine dernière, il a été révélé que le vaccin Valneva Covid sera d’abord mis à la disposition du Royaume-Uni après que l’Union européenne et le président Emmanuel Macron n’ont pas pré-commandé les doses. Les jabs ont déjà été précommandés par Downing Street, la fabrication ayant lieu à Livingston, en Écosse, illustrant encore plus de preuves que le Royaume-Uni devance ses rivaux avec son programme de vaccination. Brexit Britain aurait obtenu une commande de 190 millions de doses sur cinq ans, les 60 premiers millions des 100 millions de doses devant se poursuivre au premier trimestre de l’année prochaine, le reste devant également être livré en 2022.

Les autorités britanniques ont également la possibilité de livrer 90 millions de doses supplémentaires entre 2023 et 2025, ce qui porterait la valeur totale de la commande à 1,2 milliard de livres sterling.

Mais dans ce qui s’est avéré être une source majeure d’embarras pour l’UE et la France, aucun accord n’a été conclu avec Valneva pour fournir des doses de vaccin au bloc.

Les pourparlers entre les parties ont débuté au début de l’année dernière mais ont échoué au motif que “l’entreprise française n’avait pas rempli les conditions” d’une commercialisation en Europe.

Aujourd’hui, le dernier échec humiliant de l’UE et de la France a été brutalement moqué par l’un des principaux militants du Frexit.

Patrice Cali, figure de proue de l’Union Populaire Républicaine eurosceptique (UPR), s’est déchaîné sur Twitter : “Valneva (vaccin traditionnel, pas d’ARN), un succès français… de l’UE!”

La semaine dernière, Foulques Combat de Lauwe, conseiller municipal de Nantes, fulminait : « Chronique de la myopie industrielle et sanitaire européenne et française.

« Valneva, belle biotech nantaise, avait tout pour être la première à proposer un vaccin français aux européens.

« C’est fait, mais pour la Grande-Bretagne… qui a quitté l’UE !

Quelques semaines plus tard, 12 États membres de l’UE, dont la France, ont suggéré qu’ils souhaitaient commander eux-mêmes les vaccins plutôt que via le système d’approvisionnement du bloc.

Le directeur financier de Valneva, David Lawrence, a déclaré que la société “discutait avec divers gouvernements”.

Il a ajouté : Il a ajouté : « Nous pensons que notre vaccin inactivé peut apporter une contribution majeure à la lutte en cours contre la pandémie et restons déterminés à le mettre sur le marché. »

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia et spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré: «La question est de savoir à qui s’adresse, car nous avons commandé plus qu’assez de vaccin Pfizer pour vacciner tout le monde. [in the UK] en automne.

“Je pense que nous l’avons fait pour pouvoir le mettre en place et le faire fonctionner et le donner ou le vendre à d’autres pays sur toute la ligne.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.