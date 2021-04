France: un partisan de Frexit énumère un pays paralysant les politiques européennes | Monde | Nouvelles

Clément Beaune a fait le commentaire sur Twitter tout en faisant la promotion d’une interview qu’il avait accordée à la chaîne de télévision France 2. Cependant, il a été réprimandé par Charles-Henri Gallois qui dirige Generation Frexit, un groupe faisant campagne pour que la France suive la Grande-Bretagne hors de l’UE.

M. Beaune a commenté: «J’ai un regret: il n’y avait pas d’Europe de la santé au début de la crise.

«Je suis pour une Union européenne pour la santé, pour que nous ayons des décisions communes, qui nous permettent de réagir rapidement et ensemble!»

La France est actuellement sous stricte verrouillage alors qu’elle lutte contre une troisième vague de coronavirus.

En réponse au ministre de l’Europe, M. Gallois a déclaré: «Allez-vous arrêter de prendre les gens pour des imbéciles?

«Au contraire, c’est l’UE et son idéologie qui sont à l’origine du fiasco.»

M. Gallois a énuméré les domaines qui, selon lui, ont échoué à Bruxelles: «destruction de l’hôpital public», «approvisionnement catastrophique en vaccins», «désindustrialisation» et «frontières».

La France est nettement en retard par rapport au Royaume-Uni sur son programme de vaccination contre les coronavirus.

Le pays a donné au moins un coup à 16,5% de sa population, contre 48,5% pour le Royaume-Uni.

Depuis le début de la pandémie, 99000 personnes sont décédées en France des suites d’un coronavirus.

Le pays a enregistré 5,1 millions de cas, le chiffre le plus élevé d’Europe.

Le 31 mars, le président français Emmanuel Macron a annoncé un nouveau verrouillage national qui durera au moins trois semaines.

Pendant cette période, les écoles et les magasins non essentiels seront fermés.

Les résidents français n’ont pas le droit de voyager à plus de 10 km de leur domicile pour des raisons non essentielles.

M. Macron avait rejeté à plusieurs reprises les appels à un troisième verrouillage, et le demi-tour a gravement nui à sa popularité.

Un sondage récent suggère que Marine Le Pen, leader d’extrême droite du Rassemblement national, n’est que légèrement derrière M. Macron avant l’élection présidentielle de 2022.

Mme Le Pen s’est engagée à reprendre le contrôle des frontières de la France si elle est élue.

S’exprimant sur France Inter, elle a déclaré: «Je me rendrais à la Commission européenne pour leur expliquer ce que je considère comme non négociable dans le domaine de la souveraineté nationale et en particulier du contrôle de nos frontières, car je considère le contrôle aux frontières comme une question de souveraineté nationale.”

La France est l’un des membres les plus importants de l’UE et une victoire eurosceptique serait un désastre pour le projet européen.