France : un policier poignardé dans un attentat terroriste présumé à Cannes

Le couteau aurait frappé alors que des policiers sans méfiance étaient assis dans une voiture devant un poste de police (Photo: Eric Ciotti)

Des policiers du sud de la France ont été attaqués par un couteau ce matin dans le cadre d’une attaque terroriste présumée.

Trois hommes ont évité de justesse des blessures graves alors qu’ils étaient assis dans une voiture de police dans la ville de Cannes.

Selon une chaîne de télévision française citant une source policière, l’agresseur a ouvert la portière d’un véhicule garé devant une gare.

Le policier au volant a été poignardé avec un couteau et un deuxième policier a évité de justesse d’être blessé.

Un troisième officier également dans la voiture a abattu et « neutralisé », le couteau, qui avait auparavant menacé le personnel devant le principal commissariat de police de la ville « au nom du Prophète ».

Ils ont ajouté: «Il a ouvert une portière de voiture et a commencé à poignarder.

«Ce n’est que grâce à des officiers portant des gilets pare-balles qu’aucun d’entre eux n’a été blessé.

«Le conducteur de la voiture a tenté de s’éloigner, tandis qu’un autre sur la banquette arrière de la voiture a ouvert le feu et l’homme a été grièvement blessé.

«Il avait crié des slogans religieux faisant référence au Prophète tout au long de l’attaque. Le couteau est maintenant dans un état critique dans un hôpital de Cannes.

L’incident a été confirmé par le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin ce matin.

Il a tweeté: « Je me rends immédiatement sur les lieux ce matin et j’offre mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes. »

Dans un autre incident sans rapport à Paris, des feux d’artifice ont été lancés dans un poste de police par un grand gang.

Selon un haut responsable de la police, « 50 à 60 voyous » ont attaqué le poste avec des « mortiers ».

Les images partagées par le commissaire de police Matthieu Valet étaient accompagnées d’un message disant » barricades, embuscades : ils font tout pour faire tomber [the police]’.

Le terrorisme, les crimes violents et la sécurité sont devenus un thème majeur à l’approche de l’élection présidentielle de 2022.

Emmanuel Macron briguera un second mandat en avril mais fait face à un fort défi de la part des candidats de droite.

Reportage supplémentaire par Peter Allen.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

