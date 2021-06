France vs Allemagne : Compositions, actualités de l’équipe, trouver le bon XI, et plus encore !

in

Avec la fin des quatre jours de matchs européens, le tournoi peut enfin commencer pour les fans du Bayern Munich, car la grande majorité des joueurs de l’équipe sont prêts à prendre le terrain lors du match du jour 5 entre l’Allemagne et la France. Le groupe étant l’un des plus difficiles du tournoi, les deux équipes rechercheront une victoire rapide pour bien démarrer leur campagne. Cependant, il semble qu’une équipe soit nettement mieux préparée que l’autre.

Nouvelles de l’équipe

Étant donné que nous commençons les choses avec l’un des plus gros affrontements de l’ensemble de l’Euro, il serait approprié de plonger directement dans les files d’attente prévues. Joachim Low n’est rien sinon prévisible, et la plupart des médias ont déjà déterminé quel sera son onze de départ, en fonction des blessures et des événements à l’entraînement.

Selon les rapports, Leroy Sane a été abandonné pour Kai Havertz. L’homme de Chelsea s’alignera aux côtés de Serge Gnabry et Thomas Muller à la tête d’un 3-4-3, et le trio sera chargé de mener une attaque allemande qui rencontrera une défense française à 50% du Bayern. La légende allemande Lothar Matthaus a suggéré que Timo Werner pourrait commencer à la place de Gnabry, afin de mieux exploiter les lacunes de la défense française. Bien que le raisonnement soit solide, Werner est au milieu d’un funk légendaire en ce moment, donc c’est probablement trop de compter sur lui dans un gros match contre la France.

Pendant ce temps, des points d’interrogation planent sur le milieu de terrain allemand. Leon Goretzka est pratiquement exclu du match, tandis que Joshua Kimmich a été déplacé au poste d’arrière droit faute de meilleures options. Cela signifie que Toni Kroos et Ilkay Gundogan sont sur le point de s’associer au milieu du parc, ce qui devrait être une bonne option pour garder le contrôle, peu importe qui Deschamps choisit de s’opposer à eux.

L’inquiétude réside dans leur défense – un couple Kroos-Gundo pourrait bien laisser la ligne de fond exposée, que Kylian Mbappe, Olivier Giroud ou de nombreux attaquants français chercheront à exploiter. Même Kingsley Coman, du Bayern, pourrait être dans le coup, s’il est assez en forme pour jouer. Cela pourrait devenir une faiblesse critique dans la configuration allemande, à moins que Low n’ait quelque chose dans sa manche. Pour les besoins de l’argument, supposons simplement qu’il le fait.

Pour la défense, Joshua Kimmich et Robin Gosens devraient s’aligner à leurs positions respectives d’ailier, tandis que Low ira probablement avec un arrière-trois composé de Mats Hummels, Matthias Ginter et Antonio Rudiger. Manuel Neuer, comme toujours, sera dans le but – portant le brassard de capitaine comme d’habitude.

Avec toutes ces informations, voici comment l’Allemagne devrait s’aligner demain :

Autres options:

Timo Werner pour Serge Gnabry à l’aile. Niklas Sule pour l’un des défenseurs centraux. Leroy Sane remplace Kai Havertz (si Low change d’avis).