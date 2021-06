France vs Allemagne en direct : comment regarder le match de l’Euro 2020 en ligne

Le “Groupe de la mort” de l’Euro 2020 voit son premier affrontement des titans alors que la France affronte l’Allemagne à Munich. Ne manquez pas un instant de l’action avec notre guide de diffusion en direct France vs Allemagne.

Il est impératif que les deux équipes prennent un départ gagnant dans cette difficile rencontre du Groupe F qui voit deux des nations de football les plus fortes du monde s’affronter.

La France est actuellement titulaire de la Coupe du monde et est pressée d’aller jusqu’au bout du Championnat d’Europe de cette année après avoir perdu la finale de 2016 contre le Portugal.

La dernière médaille d’argent de l’Allemagne est survenue lors de la Coupe du monde 2014 et a été battue par la France lors de la dernière itération de l’Euro en demi-finale. Cependant, lors de la Coupe du monde 2018, Die Mannschaft s’est écrasé en phase de groupes après avoir récolté seulement trois points.

C’est l’avantage de la France si l’on regarde le récent bilan du face-à-face. Ces deux rivaux féroces ne se sont rencontrés que trois fois depuis cette demi-finale de l’Euro 2016 avec deux nuls et une victoire pour les Bleus. Il faudrait revenir aux quarts de finale de la Coupe du monde 2014 pour la dernière fois que l’Allemagne a battu la France.

Avec le Portugal, actuel champion d’Europe, également dans le groupe F, les deux équipes chercheront désespérément à récolter le maximum de points à ce stade précoce alors qu’elles tentent chacune de se qualifier en toute sécurité pour les huitièmes de finale.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de la France contre l’Allemagne, où que vous soyez dans le monde, avec notre guide ci-dessous.

France vs Allemagne : où et quand ?

Ce match de l’Euro 2020 se joue à l’Allianz Arena de Munich, en Allemagne.

Le coup d’envoi est fixé à 21h, heure locale CET, le mardi 15 juin. Cela en fait un coup d’envoi à 20h BST au Royaume-Uni, un départ à 15h HE / 12h PT pour les Américains à l’écoute. Si vous cherchez à regarder le match en Australie, c’est un coup d’envoi à 5h du matin AEST mercredi matin.

Comment regarder une diffusion en direct France vs Allemagne au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder toute l’action de l’Euro 2020 gratuitement car les jeux sont répartis entre la BBC et ITV. Pour le match France vs Allemagne, vous aurez envie de vous connecter à ITV avec le coup d’envoi prévu à 20h. Ceux qui recherchent une solution de streaming voudront utiliser le service ITV Hub pour regarder le jeu gratuitement en ligne.

Si vous n’êtes pas dans le pays pendant l’Euro 2020, l’utilisation d’un VPN vous permettra de regarder chaque match comme vous le feriez si vous étiez à la maison.

Centre ITV



Les jeux Euro 2020 en direct d’ITV sont disponibles gratuitement pour les téléspectateurs au Royaume-Uni avec une licence TV valide.

Gratuit sur ITV Hub

Comment regarder une diffusion en direct France vs Allemagne aux États-Unis

ESPN a les droits sur le match France vs Allemagne et diffusera le match en direct sur sa chaîne ESPN. Cela ouvre quelques options pour le streaming, notamment FuboTV et Sling, qui diffusent tous deux la chaîne.

Alternativement, vous pouvez utiliser FuboTV pour regarder en direct avec accès à la couverture du match en espagnol par TUDN.

Le coup d’envoi de ce match est à 15 h HE / 12 h HP.

Télé Fubo



Étant donné que ce jeu est diffusé sur ESPN, vous pouvez utiliser FuboTV pour vous connecter et regarder l’action en direct de n’importe où, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre téléviseur. De plus, si vous ne préférez pas regarder la retransmission espagnole du match, Fubo est une excellente option avec la couverture de TUDN.

À partir de 64,99 $ par mois chez Fubo

Sling TV



Le forfait Orange de Sling vous donne accès à plusieurs chaînes sportives, notamment ESPN, ESPN2 et ESPN3. Vous pouvez regarder gratuitement pendant 3 jours.

À partir de 35 $ chez Sling

Comment regarder une diffusion en direct France vs Allemagne au Canada

Les téléspectateurs canadiens pourront regarder tous les matchs de l’Euro 2020 via TSN et la chaîne francophone TVA Sports. Les deux options vous permettront également de regarder des matchs en ligne – soit en vous inscrivant avec les détails de votre fournisseur de télévision payante, soit en vous inscrivant aux services de streaming autonomes TSN Direct ou TVA Sports Direct de l’un ou l’autre réseau.

TSN Direct



TSN Direct offre un accès en streaming à un tas de couvertures sportives pour 20 $ par mois, ou procurez-vous simplement un pass journalier pour regarder le match France vs Allemagne.

À partir de 19,99 $ par mois chez TSN

Comment regarder une diffusion en direct France vs Allemagne en Australie

Si vous envisagez de regarder une diffusion en direct France vs Allemagne en Australie, vous devrez alors être abonné à Optus Sport, car le réseau détient les droits exclusifs de diffusion en direct des matchs de l’Euro 2020 Down Under.

Le coup d’envoi en Australie est à 5h00 AEST jeudi matin.

Optus Sport



Optus Sport est votre référence pour la couverture France vs Allemagne en Australie. Vous pouvez vous abonner mensuellement pour 15 $ ou payer pour un an à l’avance à 139 $ pour économiser un peu d’argent.

15 $ par mois chez Optus Sport

Comment regarder une diffusion en direct France vs Allemagne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de ce match amical international dans le guide ci-dessus. Si vous avez l’intention de regarder la France contre l’Allemagne mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là que l’utilisation de l’un des meilleurs choix VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques-unes des meilleures offres VPN du moment.

ExpressVPN



Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder la France contre l’Allemagne. Profitez de cette offre maintenant !

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.