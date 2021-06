France vs Suisse, Euro 2020 : Blog en direct, objectifs, mises à jour, temps forts

in

C’est l’heure du deuxième huitième de finale de l’Euro 2020 de la journée ! Après un choc sensationnel entre la Croatie et l’Espagne, il est temps pour la France et la Suisse de trouver un moyen de suivre cela.

Et il y a deux joueurs de Barcelone en action alors que Clément Lenglet et Antoine Griezmann débutent pour les Bleus, qui entrent comme favoris mais n’auront pas la tâche facile contre une équipe suisse talentueuse avec des stars de la Bundesliga et de la Premier League.

Ça va être vraiment bien. Nous y voilà!

ALIGNEMENTS

FRANCE

Onze de départ : Lloris ; Varane, Lenglet, Kimpembe ; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot ; Griezmann ; Benzema, Mbappé (3-4-1-2)

Banc : Mandanda (GK), Maignan (GK), Lemar, Giroud, Tolisso, Zouma, Sissoko, Coman, Hernández, Ben Yedder, Dubois, Thuram

LA SUISSE

Onze de départ : Sommer ; Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber ; Shaqiri ; Seferovic, Embolo (3-4-1-2)

Banc : Mvogo (GK), Kobel (GK), Mbabu, Zakaria, Vargas, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Fernandes, Schär

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, huitièmes de finale

Date/Heure: lundi 28 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, mardi)

Lieu: National Arena Bucarest, Bucarest, Roumanie

Arbitre: Fernando Andrés Rapallini (ARG)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

