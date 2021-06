France vs Suisse | Euro 2021 : Zidane, échauffez-vous, vous arrivez

France Rentré dans Euro 2020 comme Coupe du monde vainqueurs et finalistes à la dernière Championnat d’Europe, mais ils n’ont pas réussi à impressionner car ils ont enregistré deux nuls contre la Hongrie et le Portugal et une victoire serrée avec l’Allemagne en phase de groupes avant de s’incliner aux tirs au but contre la Suisse dans les 16 derniers.

Didier Deschamps‘ avenir pourrait être en danger après France n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Son contrat court jusqu’après la Coupe du monde 2022, mais Zinedine Zidane pourrait être un remplaçant potentiel si France décide de le licencier après Les Bleus‘ échec.

Kylian Mbappé raté le dernier penalty de la fusillade qui a scellé France‘s élimination contre la Suisse à Euro 2020. Le joueur du Paris Saint-Germain a été pointé du doigt pour ses mauvaises performances lors du tournoi. Avec des performances intermittentes (il a commencé très fort lors des huitièmes de finale mais s’est ensuite dégonflé comme un ballon) et un ego renforcé, le joueur de 22 ans est l’une des plus grandes déceptions de ce Championnat d’Europe.

Karim Benzema est là pour rester, et il l’a montré en match lors de l’Euro 2020. L’attaquant du Real Madrid a marqué deux fois pour inspirer France à un retour et devient le deuxième meilleur buteur de la compétition avec quatre buts. Son contrôle pour le deuxième but était de classe mondiale, après Mbappél’aide.

Clément Lenglet beaucoup galéré à ses débuts dans ce Championnat d’Europe en perdant son adversaire, Haris Safarovic, pour la Suisse‘s ouvre avant Deschamps l’a remplacé à la mi-temps.

Seferovic inscrit le 800e but de l’histoire de la compétition. Milan Galic a marqué le premier but en 1960, tandis que le Français Alain Giresse a marqué le 100e en 1984 ; le danois Kim Vilfort n°200 en 1992 ; le slovène Zlatko Zahovic n°300 en 2000 ; le Français Thierry Henry n°400 en 2004 ; l’Espagnol Xavi Hernandez le 500e en 2008 ; le portugais Nani le 600e en 2016 ; et l’Autrichien Michael Gregoritsch le 700e en 2021.

Plus de buts ont été marqués dans cette édition du Championnat d’Europe (118) que tout au long du tournoi en 2016, lundi ayant été le jour le plus excitant pour les fans de football.

la Suisse perdu une énorme opportunité de marquer une seconde après la pause, car ils ont reçu une pénalité quand Ricardo Rodriguez n’a pas réussi à battre Hugo Lloris.

Jouant comme ailier gauche, Steven Zuber troublé Francela défense de l’off. Son aide à la SuisseLe premier match de l’Euro 2020 était son quatrième – aucun joueur n’a enregistré plus de passes décisives dans un seul tournoi.

Paul Pogba a produit un affichage d’homme du match au milieu de terrain pour France et a marqué une brillante frappe de l’extérieur de la surface pour battre Sommer et faire 3-1 pour Les Bleus, qui n’a pas réussi à garder son avance jusqu’au bout.

Granit Xhaka ne jouera pas contre Espagne en quarts de finale après avoir décroché un jaune, mais il était en forme d’inspiration lundi soir, menant la Suissede retour et a remporté le prix de l’Étoile du match.