France vs Suisse: prédiction Euro 2021 des 16 derniers, heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe, lieu, h2h, cotes

F

La France semble avoir eu un match nul favorable contre la Suisse en huitièmes de finale, mais les champions du monde doivent trouver leurs marques à l’Euro 2020 ou risquer une sortie anticipée.

Les Bleus ont certes eu une tâche difficile dans le groupe F et ont dominé le groupe, bien que les vainqueurs de la Coupe du monde 2018 aient fait match nul contre la Hongrie et le Portugal après avoir battu l’Allemagne.

Les trois premiers de Kylian Mbappe, Karim Benzema et Antoine Griezamnn n’ont pas encore tiré pleinement, et il y a peu de marge d’erreur dans les huitièmes de finale.

Les Suisses maudissent peut-être leur chance d’avoir attiré l’équipe française de Dider Deschamps, mais se dirigent vers cette égalité après une victoire 3-1 sur la Turquie.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

France vs Suisse est prévu pour un coup d’envoi à 20 heures BST le lundi 28 juin 2021.

Le match aura lieu à la National Arena de Bucarest, en Roumanie.

LIRE LA SUITE

Où regarder la France contre la Suisse

Chaîne de télévision : Le match sera retransmis gratuitement sur ITV.

Diffusion en direct : les téléspectateurs britanniques pourront regarder le match en ligne via ITV Hub.

Euro 2020 : les meilleurs moments de tous les temps

Ronnie Whelan smashing volley contre l’URSS en 1988

Ronnie Whelan de la République d’Irlande célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué un superbe but lors du match du Groupe 2 des Championnats d’Europe de l’UEFA 1988 entre la République d’Irlande et l’URSS qui s’est tenu le 15 juin 1988 à la Hanovre Arena

.

Victoire surprise du Danemark en 1992

Le Danois John Jensen tient le trophée en l’air en 1992

Bob Thomas/.

L’Angleterre Gareth Southgate a raté la demi-finale de penalty contre l’Allemagne en 1996

Le joueur anglais Gareth Southgate réagit après avoir raté son penalty lors des tirs au but, lors du match de demi-finale des finales du championnat d’Europe entre l’Angleterre et l’Allemagne à Wembley, le 26 juin 1996 à Londres

.

L’Allemand Oliver Bierhoff et son but en or en 1996

Oliver Bierhoff marque un but en or pour remporter la finale de 1996

Célébration émotionnelle de la peine émotionnelle de Stuart Pearce en Angleterre en 1996

Stuart Pearce d’Angleterre célèbre sa conversion aux tirs au but lors du match de quart de finale des championnats d’Europe 1996 entre l’Angleterre et l’Espagne au stade de Wembley le 22 juin 1996 à Londres

.

L’Anglais Paul Gascoigne dans le fauteuil du dentiste contre l’Ecosse à Wembley en 1996

Le buteur anglais Paul Gascoigne célèbre dans la “chaire des dentistes” avec Steve McManaman (l) Alan Shearer (obscurci) et Jamie Redknapp lors du match de la phase de groupes des Championnats d’Europe de 1996 contre l’Écosse au stade de Wembley

.

Le croate Davor Suker chip lob contre le Danemark en 1996

Zvonimir Boban (à gauche) et Davor Suker de Croatie célèbrent la victoire sur le Danemark en 1996

ALLSPORT

Le Portugais Abel Xavier le perd sur le terrain en 2000 contre la France

Abel Xavier du Portugal (cheveux blancs) et d’autres joueurs se disputent avec l’arbitre et le juge de ligne après avoir accordé à la France une pénalité en prolongation lors du match de demi-finale France / Portugal Euro 2000 au stade Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique

.

Victoire de la Grèce en 2004

Traianos Dellas de Grèce soulève le trophée lors du match final de l’UEFA Euro 2004 entre le Portugal et la Grèce au stade de la Luz le 4 juillet 2004 à Lisbonne, Portugal

.

Le but sublime du Suédois Zlatan Ibrahimovic contre l’Italie en 2004

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic (C) s’exécute avec son coéquipier Marcus Allback (R) et Henrik Larsson alors qu’ils célèbrent le but d’Ibrahimovic contre l’Italie lors de leur match de football du groupe C de l’Euro 2004 au stade Dragao de Porto le 18 juin 2004. Le match s’est terminé par un 1 -1 nul

REUTERS

L’Anglais Wayne Rooney a marqué les esprits en 2004

Wayne Rooney d’Angleterre célèbre après avoir marqué lors du match du groupe B de l’UEFA Euro 2004 entre l’Angleterre et la Suisse à l’Estadio Cidade de Coimbra le 17 juin 2004 à Coimbra, Portugal

. Sport

David Villa réussit un triplé contre la Russie en 2008

L’Espagnol David Villa célèbre le deuxième but de son équipe lors du match du groupe D entre l’Espagne et la Russie à Innsbruck, en Autriche, le mardi 10 juin 2008, lors de l’Euro 2008 en Autriche et en Suisse. (AP Photo/Bernat Armangue) score final de 4-1 pour l’Espagne

PA

Mario Balotelli pose comme The Hulk en 2012

L’attaquant italien Mario Balotelli célèbre après avoir marqué le deuxième but lors du match de demi-finale de l’Euro 2012 de football entre l’Allemagne et l’Italie le 28 juin 2012 au stade national de Varsovie

. via .

L’actualité de l’équipe de France vs Suisse

La France fait face à des blessures croissantes, Deschamps ayant du mal à trouver des options. Lucas Hernandez a dû être retiré contre le Portugal avec une blessure au genou, et l’arrière gauche reste un doute.

Son remplaçant Lucas Digne soigne également une blessure aux ischio-jambiers et semble peu susceptible d’être en forme pour lundi, forçant des changements potentiels aux plans défensifs de Deschamps.

Le remplaçant de Digne lors du match contre le Portugal, le milieu de terrain Adrien Rabiot, souffre lui-même d’une blessure persistante à la cheville depuis la fin de la saison et n’est pas encore à 100 pour cent.

Pour aggraver les choses, Thomas Lemar s’est blessé à la jambe et Marcus Thuram s’est blessé à la cuisse droite à l’entraînement jeudi, clopinant le terrain avec le soutien du personnel médical.

La France est déjà privée d’Ousmane Dembele après que l’attaquant a dû être retiré sur blessure lors de son deuxième match de groupe contre la Hongrie en raison d’une blessure au genou.

LIRE LA SUITE

Compositions prévues France vs Suisse

France XI : Lloris ; Varane, Lenglet, Kimpembe ; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot ; Mbappé, Benzema

Suisse XI : Sommer ; Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber ; Shaqiri ; Embolo, Seferović

Liste de suspension: Griezmann, Hernandez, Kimpembe, Lloris et Pavard sont à un avertissement de manquer le prochain match si la France gagne. Il en va de même pour Embolo, Gavranovic, Mbabu, Schar et Xhaka de Suisse.

Pronostic France vs Suisse

Alors que la France ne tire pas encore sur tous les cylindres, vous sentez que le match nul 2-2 contre le Portugal a peut-être été un signal d’alarme.

Attendez-vous à une équipe française plus aguerrie cette fois-ci, qui s’appuiera sur son expérience de la Coupe du monde pour progresser.

Les fans de l’Euro 2020 – En images

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

PISCINE/. via .

Angleterre v Croatie – UEFA Euro 2020 : roupe D

.

Historique et résultats du face à face (h2h)

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, elles ont fait match nul 0-0 lors de la phase de groupes de l’Euro 2016. Le match nul a permis aux Suisses de se qualifier pour les huitièmes de finale, tandis que la France a remporté le groupe et a perdu la finale à Paris contre le Portugal.

Cotes de paris et pourboires

La Suisse qualifiée : 1/5

Kylian Mbappe marquera à tout moment : 11/8