Je n’ai jamais séjourné en montagne en hiver. Il faut dire que le grand froid et moi, ça fait deux. De plus, les activités hivernales ne m’emballent pas particulièrement. Cependant, le week-end dernier, avec mon amoureux nous y avons passé de merveilleux moments. J’ai en effet décidé de participer au week-end marquant le lancement de la saison à Vars. L’évènement a regroupé de nombreux autres influenceurs venus de Nice, de Montpellier et de Marseille.

En me basant sur cette belle expérience en montagne, je vais vous faire le point de tous les bons plans à Vars.

Où loger à Vars ?

Au cours de ce séjour, nous avons été hébergés près du front de neige de Vars. Il s’agit d’un établissement 3 étoiles dénommées l’hôtel Vars La Mayt. Ce cocon jouit d’une décoration de type montagnarde et a été bâti sur un domaine qui était autrefois une ferme. Même si à mon goût, l’établissement était un peu rustique, il est parfait pour un court séjour. Sur place, vous recevrez tous les conseils dont vous avez besoin pour mieux vous retrouver dans la région. Ceci est surtout avantageux si c’est votre première visite. De plus, les plats proposés sont délicieux, même si je trouve que le petit-déjeuner est un peu trop classique.

Pour ce qui est du spa que l’établissement met à la disposition des clients, il est doté d’un sauna, d’un hammam, d’appareil de fitness et d’un jacuzzi. Il est cependant un peu trop petit et n’ouvre ses portes qu’à partir de 16 heures.

Les bonnes adresses pour manger

En matière de gastronomie, la montagne vous accueille avec de la raclette, des fondues et bien sûr de la tartiflette. Sans rater une occasion de bien me régaler, j’ai réussi à manger sainement.

Pour prendre le repas du samedi soir, nous nous sommes rendus au Chal’Heureux. Situé en altitude, ce restaurant propose un cadre unique et très accueillant. Pour s’y rendre, il faut faire le trajet en motoneige. C’est l’occasion pour avoir une meilleure vue sur la région. L’ambiance qui y règne est parfaite et les plats proposés sont délicieux. Toutefois, pour manger dans ce restaurant ; vous devez obligatoirement faire une réservation.

Par contre, le dimanche, nous avons déjeuné au Barjo. Entre les galettes et les salades, le menu proposé par le chef est composé de plusieurs locaux. Vous aurez entre autres le choix entre un méli-mélo du Champsaur et une tartichèvre.

En dehors du ski, que peut-on y faire ?

Contrairement à mon amoureux, je ne suis pas un grand fan du ski et ma condition physique ne me permet pas de tenter l’aventure. Ainsi, pendant qu’il passait son temps sur son snowboard, j’ai eu l’opportunité de faire de nombreuses activités. Pour commencer, j’ai fait un tour dans une usine de neige située à Chabrières. Ici, on s’attelle à fabriquer de la neige artificielle qui sert à tapisser les pistes de ski en cas de besoin. J’ai donc eu l’occasion d’en savoir plus sur le processus de fabrication et le fonctionnement de l’usine.

En outre, j’ai également fait mon baptême de chien de traîneau. Accompagnée de cinq chiens adorables et très dynamiques, j’ai conduit pour la première fois un traîneau. C’était pour moi l’activité de la plus folle et la plus excitante. Pour 50 euros, le baptême a duré une vingtaine de minutes.

Mes conseils

S’il s’agit de votre première expérience en montagne en période hivernale, voici quelques conseils qui vous seront d’une grande utilité.

Optez pour des vêtements adaptés. Ils doivent être bien chauds et vous devez également multiplier les couches. Il vous faudra un pull, un tee-shirt, une veste de ski, des chaussures de ski, un pantalon de ski, des gants, une écharpe, un bonnet…

N’oubliez pas le baume à lèvres, le crème solaire, les lunettes de soleil, un sac à dos…

Même si je déteste le froid, mon premier séjour en montagne m’a énormément ravie. Je compte d’ailleurs remettre ça. Souhaiteriez-vous y passer vos prochaines vacances ?

Plus d’informations sur Vars sur le site Vars.com