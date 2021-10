Frances Haugen dit que Facebook « accroît la haine »

26/10/2021 à 10h26 CEST

Google

Le plaignant Frances Haugen a déclaré aux députés que Facebook « renforçait certainement la haine », alors qu’ils envisagent d’imposer de nouvelles règles aux grands réseaux sociaux. Mme Haugen s’adresse au comité sur le projet de loi sur la sécurité en ligne à Londres.

Il a déclaré que les équipes de sécurité de Facebook manquaient de ressources suffisantes et que « Facebook n’a pas été disposé à accepter que même de petites quantités de bénéfices soient sacrifiées pour la sécurité ». Il a également averti qu’Instagram était « plus dangereux que d’autres formes de médias sociaux ». Alors que d’autres réseaux sociaux portaient sur la performance, le jeu ou le brainstorming, « Instagram, c’est la comparaison sociale et les corps… sur le mode de vie des gens, et c’est ce qui finit par être pire pour les enfants », a-t-il déclaré à un comité mixte de parlementaires.

Elle a déclaré que la propre enquête de Facebook a décrit le problème comme « le récit d’un toxicomane » : où les enfants sont malheureux, ils ne peuvent pas contrôler l’utilisation de l’application, mais ils sentent qu’ils ne peuvent pas arrêter de l’utiliser.