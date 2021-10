Ancien chef de produit Facebook Frances Haugen se soutient avec des crypto-monnaies.

Elle a défrayé la chronique pour avoir dénoncé le comportement « ambigu » du réseau social, et a nié vivre de prétendus financiers.

Frances Haugen et les crypto-monnaies

C’était le New York Times qui a percé le mystère des sources financières du « deepthroat » qui a révélé à la presse les secrets les plus chauds de Facebook.

Selon le NYT, la personne derrière Frances Haugen n’est pas Pierre Omidyar, co-fondateur d’eBay, mais une multitude de crypto-monnaies :

Elle a déclaré au journal :

« Dans un avenir prévisible, je vais bien, car j’ai acheté la crypto au bon moment ».

On ne sait pas quel était « le bon moment », ni quelles crypto-monnaies contribuent à son soutien financier à un moment aussi difficile.

Le New York Times révèle également que Frances Haugen est actuellement basée à Porto Rico, une île des Caraïbes considérée comme très tolérante aux crypto-monnaies, notamment en raison de son régime fiscal qui ne taxe pas les plus-values.

Cette décision aurait été motivée par des problèmes de santé, mais il semble que le désir de tendre la main à ce que le journal considère comme des « amis crypto » ait prévalu.

En ce qui concerne la relation avec le cofondateur d’eBay, Frances Haugen a expliqué qu’elle a a reçu le soutien financier d’une organisation à but non lucratif groupes soutenus par Omidyar, pour les voyages et autres.

Facebook prend en charge les crypto-monnaies

La relation avec la presse

Le long article du New York Times a en fait été écrit pour décrire la relation de Frances Haugen avec la presse. L’ancien chef de produit Facebook aurait commencé révélant secrètement des nouvelles du réseau social au Wall Street Journal.

Mais lorsque sa notoriété grandit suite à son audition au Congrès américain, elle opta pour une autre voie. Grâce à une agence de communication fondée par Bill Burton, un ancien collaborateur de Barack Obama, elle a mis en place un Groupe Slack avec certains des journaux les plus célèbres d’Europe et des États-Unis.

C’était un peu embarrassant, surtout pour le Wall Street Journal, qui avait d’abord « chouchouté » sa source concernant les scandales Facebook.

Si l’objectif affiché était de diffuser des documents sur Facebook et de protéger principalement les utilisateurs des États les plus « fragiles » (identifiés comme pays non anglophones), le Wall Street Journal n’était pas le seul à le faire. (identifié comme non anglophone), le chat a fini par créer des incompréhensions et des affrontements divers entre les journalistes présents, plus enclins à se concurrencer qu’à collaborer.

La réponse de Facebook

Facebook n’a pas accepté passivement les accusations de son ancien chef de produit. Dans une bataille constante contre les médias, qui semblent toujours être sur son dos, Mark Zuckerberg a nié les allégations de Frances Haugen.

Dans le sillage de ces nouvelles polémiques, le PDG de Facebook a également de plus en plus de problèmes avec d’autres produits liés au réseau social, dont le Novi portefeuille et le Diem monnaie stable.

Un groupe de sénateurs américains, dont le célèbre crypto-critique Elizabeth Warren, a demandé la fermeture immédiate du portefeuille. La raison: Facebook ne peut pas faire confiance gérer une monnaie et un système de paiement compte tenu de tous les scandales dans lesquels il est impliqué.

Pour le moment, l’initiative des sénateurs américains n’a pris que la forme d’une lettre au PDG du réseau social. Autrement dit, rien de pratique.

En attendant, Facebook avance dans ses projets et ne se laisse pas freiner par les polémiques et les articles scandaleux : la prochaine étape sera la création d’un métavers, et qui sait si cette sorte de réalité parallèle sera à l’abri des accusations de ces jours.