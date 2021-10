Frances Haugen sur 60 Minutes : Pourquoi la fuite du lanceur d’alerte Facebook est différente de ses autres crises de relations publiques

Dimanche soir, une ancienne employée de Facebook qui avait précédemment révélé des documents internes accablants sur l’entreprise s’est présentée sur 60 Minutes pour révéler son identité.

Frances Haugen, ancienne chef de produit de l’équipe d’intégrité civique de Facebook, a partagé des documents qui ont été à la base d’une série explosive d’articles dans le Wall Street Journal. Les rapports ont révélé que l’entreprise savait que ses produits peuvent causer des dommages importants – y compris un impact négatif sur la santé mentale des adolescents – mais elle n’a toujours pas apporté de changements majeurs pour résoudre ces problèmes.

« Il y avait des conflits d’intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook. Et Facebook, encore et encore, a choisi d’optimiser pour ses propres intérêts, comme gagner plus d’argent », a déclaré Haugen dans l’interview de 60 Minutes dimanche.

L’employé a également partagé de nouvelles allégations – non couvertes auparavant dans les nombreux reportages du WSJ – au sujet de Facebook qui aurait assoupli ses normes en matière de désinformation après les élections présidentielles de 2020, peu de temps avant les émeutes du 6 janvier dans la capitale américaine.

Dans une note de service interne obtenue et publiée vendredi par le New York Times, le vice-président des politiques publiques et des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a écrit que la responsabilité du 6 janvier « incombe entièrement aux auteurs de la violence et à ceux qui sont en politique. et ailleurs qui les ont activement encouragés. Clegg a également écrit que Facebook n’est pas une “cause principale de polarisation”.

Même pour Facebook, qui a été embourbé dans des crises de relations publiques et politiques au cours des cinq dernières années, c’est un moment stupéfiant pour l’entreprise et les milliards de personnes qui utilisent ses produits. Déjà, en réponse aux documents révélés par le lanceur d’alerte, la société a suspendu le développement de son produit Instagram pour les enfants, a fait témoigner deux dirigeants devant le Congrès et a lancé une offensive de relations publiques qualifiant les informations du Journal de « cueillette de cerises ».

Le lanceur d’alerte a également partagé des documents internes de Facebook avec les législateurs et devrait témoigner devant les membres du Congrès mardi. Le fait que le lanceur d’alerte se coordonne avec les sénateurs reflète la façon dont les législateurs américains des deux côtés de l’allée considèrent les sociétés de médias sociaux comme Facebook avec plus d’inquiétude – et ils deviennent de plus en plus aptes à les scruter.

“C’est la première fois que je me souviens de quelque chose d’aussi dramatique, avec un lanceur d’alerte anonyme, autant de documents et une grande révélation”, a déclaré Katie Harbath, ancienne directrice des politiques publiques de Facebook qui est maintenant membre du Bipartisan Policy Center. et le Conseil de l’Atlantique.

Alors que de nombreux employés de Facebook se sont prononcés contre l’entreprise de manière anonyme ou interne, seule une poignée – en particulier à un niveau élevé – s’est déjà prononcé contre Facebook. Et jamais auparavant ils n’avaient révélé des preuves aussi solides que l’entreprise comprend apparemment mais ignore les dommages systématiques qu’elle cause.

Un transfuge de Facebook n’a jamais non plus eu ce genre de déploiement dans la presse : d’abord, une série de rapports d’enquête avec une publication majeure, puis un dévoilement à la télévision aux heures de grande écoute, et bientôt un témoignage devant le Congrès – le tout en l’espace de quelques semaines seulement.

La mesure dans laquelle Facebook était apparemment au courant des effets nocifs de ses produits et a caché cette connaissance au public a amené des législateurs tels que le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) à comparer les tactiques de l’entreprise à celles de Big Tobacco.

Facebook a déjà répondu aux allégations par une défense de playbook, similaire à sa réponse aux critiques du président Biden selon lesquelles la plate-forme « tuait des gens » en raison de la propagation de la désinformation de Covid-19 sur la plate-forme. L’entreprise et ses dirigeants soutiennent que les allégations sont sensationnalistes et fausses, que les informations sont sorties de leur contexte et que Facebook n’est pas le seul à blâmer pour les problèmes du monde.

Et tout comme lors du récent débat sur la désinformation de Biden et Facebook Covid-19, Facebook a remis en question la crédibilité des recherches externes sur le fonctionnement de ses plateformes.

Cette fois, la société est allée jusqu’à discréditer certaines des conclusions de ses propres chercheurs internes sur les effets négatifs d’Instagram sur la santé mentale des adolescents, lorsque la semaine dernière, elle a diffusé une version annotée de la recherche originale publiée pour la première fois dans le Journal. Dans ses diapositives annotées, Facebook a déclaré que les titres des diapositives de ses propres chercheurs « pourraient être des découvertes sensationnelles » sur la façon dont Instagram peut contribuer négativement aux problèmes d’image corporelle des adolescentes. La société a également déclaré que la taille de l’étude était limitée.

Le fait que l’entreprise conteste les principales conclusions des recherches de son propre personnel montre à quel point les rapports issus des documents du dénonciateur sont préjudiciables et à quel point l’entreprise s’apprête à changer le récit.

“C’est un grand moment”, a déclaré Yaël Eisenstat, l’ancien chef de Facebook Global Head of Elections Integrity Ops pour Facebook. Elle est une critique virulente de l’entreprise depuis son départ en novembre 2018. « Pendant des années, nous avons connu bon nombre de ces problèmes – via des journalistes et des chercheurs – mais Facebook a pu affirmer qu’ils avaient un problème à régler et donc nous ne devrions pas faire confiance à ce qu’ils disent. Cette fois, les documents parlent d’eux-mêmes », a-t-elle déclaré à Recode.

L’une des principales raisons pour lesquelles ce dernier scandale semble plus important est que les politiciens des deux côtés de l’allée se sentent trompés par Facebook parce qu’ils ont déjà interrogé le PDG Mark Zuckerberg sur les effets d’Instagram sur la santé mentale des enfants et des adolescents, et l’entreprise n’était pas disponible au temps. À l’époque, Zuckerberg a déclaré qu’il ne croyait pas que la recherche “était concluante” et que “dans l’ensemble, la recherche que nous avons vue est que l’utilisation d’applications sociales pour se connecter avec d’autres personnes peut avoir des avantages positifs pour la santé mentale” – mais il l’a fait ne pas divulguer les résultats négatifs de la recherche citée dans le rapport du WSJ, notamment que 13% des utilisateurs adolescents britanniques et 6% des utilisateurs adolescents américains étudiés qui avaient des pensées suicidaires ont attribué leur désir de se suicider à Instagram.

La société n’a pas non plus partagé la recherche en réponse à deux demandes distinctes de la représentante Cathy McMorris Rodgers (R-MA) et du sénateur Ed Markey (D-MA) lorsqu’ils ont demandé une recherche interne de Facebook sur la question après un congrès de mars. audience.

Et de plus en plus d’employés actuels et anciens de Facebook – au lieu d’être calmés par le resserrement signalé de la communication entre son personnel – commencent à discuter plus ouvertement des problèmes de l’entreprise sur Twitter et dans les paramètres internes de l’entreprise comme les babillards électroniques de l’entreprise, selon un rapport de le New York Times .

Certains chercheurs travaillant dans l’entreprise se sentent « gênés » que Facebook ait rejeté la qualité du travail de son propre personnel, selon le Times. Facebook, comme d’autres grandes entreprises technologiques, se targue d’embaucher des chercheurs et des ingénieurs de classe mondiale. Si cela entache davantage son image dans les communautés d’ingénierie et académique, cela pourrait limiter le calibre des employés qu’il est en mesure de recruter.

“Je pense que Facebook calcule mal à quel point c’est un tournant, non seulement parce que le public a maintenant les yeux sur ces documents, mais parce que les employés commencent à se mettre en colère”, a déclaré Eisenstat à Recode.

Dans les prochains jours, l’attention autour de la dénonciatrice se déplacera probablement pour inclure son histoire personnelle : son parcours, ce sur quoi elle a travaillé sur Facebook, si elle est incitée à partager cette information autre que le bien public, et comment elle pourrait faire face à des problèmes juridiques. des défis ou même des représailles pour ses actions (les dirigeants de Facebook ont ​​témoigné sous serment qu’ils ne le feront pas).

Mais le dénonciateur qui se présente est bien plus qu’un individu. En révélant des milliers de documents impliquant le travail de nombreuses personnes dans l’entreprise – qui ont ensuite été largement ignorés par les cadres supérieurs – ce lanceur d’alerte a relancé des débats de longue date à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise sur les défauts de Facebook.

“[The whistleblower] a fourni un regard sans fard et sans précédent sur la mesure dans laquelle les dirigeants de Facebook ont ​​sciemment ignoré les conséquences mortelles de leurs propres produits et décisions », a déclaré Jesse Lehrich, co-fondateur de la politique à but non lucratif Accountable Tech, à Recode. “Et elle a ouvert la voie à d’autres pour s’exprimer.”