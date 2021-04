Frances McDormand remporte l’Oscar 2021 de la meilleure actrice pour “ Nomadland ” – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Frances McDormand elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice 2021 pour son travail dans le film Nomadland.

Avec des salles de cinéma fermées toute l’année et des productions majeures retardées, “Nomadland” et ses plus grands rivaux pour le meilleur film – “Minari” et “The Sound of Metal” – ont capturé le “zeitgeist” de la pandémie dans un portrait impressionnant des parias de la société.

Avec ce prix, «Nomadland» devient l’un des films les plus gagnants de cette cérémonie de remise de prix.

La Victoire McDormand fait d’elle un membre d’un club exclusif qui comprend Meryl Streep, Daniel Day Lewis et Jack Nicholson en tant que gagnants de trois Oscars par intérim. Feu Katharine Hepburn a remporté un record de quatre prix.

Dans “Nomadland”, McDormand, 63 ans, joue une veuve qui, à la suite de la récession économique aux États-Unis, transforme son camion en camping-car et prend la route, prenant des emplois temporaires en cours de route.

Des candidats comme “Promising Young Woman”, dont le scénario original a remporté l’Oscar, et “The Chicago 7 Trial” abordent des questions pertinentes à cette époque, comme #MeToo et les manifestations contre le racisme, mais il est encore peu probable qu’ils remportent le prix final de la nuit.

Source: Excelsior