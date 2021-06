Frances Patiky Stein, créatrice d’accessoires Chanel méconnue, est décédée – WWD

La créatrice et styliste Frances Patiky Stein, qui a contribué à définir les modes et accessoires de Halston, Calvin Klein et Chanel au cours de sa longue carrière, est décédée dimanche à Paris.

Les prestations n’ont pas encore été décidées. Stein, dont l’âge n’était pas connu dans l’immédiat, est décédée d’un cancer du poumon dans son appartement de la rue de Varenne, selon Jill Kargman, une amie de longue date dont le père, Arie Kopelman, a dirigé Chanel aux États-Unis pendant plus de 25 ans pendant le mandat de Stein.

Stein a commencé sa carrière dans le monde des magazines, où elle a développé un œil exigeant et un esprit impromptu chez Harper’s Bazaar, Glamour et Vogue. Elle a également orienté Vera Wang vers une carrière dans la mode. Bien qu’il fasse partie du summum de l’industrie de la mode, Stein a largement travaillé dans les coulisses et a reçu une publicité limitée. Après que le magazine W ait publié un profil d’elle, Stein était «si ravie qu’elle ait au moins obtenu une cuillerée de reconnaissance, après des décennies et des décennies de travail dans des studios sans son nom. Elle a eu son propre label par la suite. Mais quand on est dans ces tourbillons, ces maisons de couture en vogue ou ces créateurs du moment, c’est une affaire d’équipe. Mais c’est le nom de Calvin Klein sur la porte », a déclaré Kargman.

Née à Long Island, Stein était “l’une de ces personnes qui ont tiré le pont derrière elle”, a déclaré Kargman. Après avoir fréquenté le Smith College réservé aux filles, Stein a commencé dans la mode après avoir été choisie par Diana Vreeland pour être la rédactrice en chef de la chapellerie chez Bazaar, selon Kargman. Soulignant comment le style instinctif de Stein et sa capacité d’adaptation la distinguent et propulsent sa carrière, Kargman se souvient de l’une des nombreuses histoires que Stein lui avait racontées.

« Il y a une photo vraiment emblématique de Rene Russo avant qu’elle ne soit actrice. Ils étaient sur une île isolée à l’époque où Condé Nast avait ce genre de budgets. Le coiffeur prenait de l’héroïne et il était si défoncé qu’il ne pouvait même pas tenir un pinceau. Ils étaient assis là sur ce tournage coûteux et important. Elle [Stein] était comme, ‘OK, eff ça.’ Elle a marché jusqu’à l’océan, a mis toute cette eau sur ses mains et l’a éclaboussée sur les cheveux de René et l’a lissée dans un élastique. Puis elle cueillit un lis et le glissa derrière son oreille. C’est l’une de ses choses les plus emblématiques », a déclaré Kargman.

Stein a également stylisé la couverture du Vogue d’août 1974 de Beverly Johnson, réalisée par Francesco Scavullo. Cette étape a fait de Johnson la première femme afro-américaine à faire la couverture américaine du magazine.

La mystique caractéristique de Stein impliquait de porter des lunettes de soleil à l’intérieur, d’empiler des couches et de porter de gros bijoux.

« Elle a fait son propre style et a vécu en dehors des tendances. Elle était simplement chic par nature. Chaque fois que j’allais quelque part avec elle, je me disais: “Je dois décomposer chaque détail de ta personne parce que c’est tellement cool.” Elle serait comme, ‘Oh, je l’ai trouvé dans une hutte sur une île de Grèce au hasard dont je n’avais jamais entendu parler’ », a déclaré Kargman. “Elle avait tellement voyagé.” (Au cours de la dernière décennie, Stein passa l’été sur l’île grecque de Paros, où elle possédait une maison.)

Au milieu des années 60, Stein a travaillé comme rédactrice de mode chez Glamour, où elle a attiré l’attention de la directrice artistique de l’époque, Niki Denhof. En 1968, Stein a changé de voie et est devenu l’un des partenaires qui ont rejoint Halston pour lancer Halston Ltd. Joel Schumacher (à l’époque où il était concepteur d’avant Hollywood et d’après Youth Kick) et l’ancienne directrice de Macy’s, Joanne Creveling, étaient les autres. Halston a déclaré à ce moment-là : « Nous aimons nous appeler un « Think Tank » et chacun de nous représente un point de vue très spécifique. Prenez Françoise. Elle regarde les vêtements avec le point de vue d’un éditeur.’”

Dans les années 70, Stein revient à la rédaction de la mode et rejoint Vogue à l’âge de 29 ans. En août 1976, elle quitte le magazine Condé Nast en tant que rédactrice en chef et prend un mois de congé avant de rejoindre Calvin Klein en tant que directrice du studio de design. . À ce poste, Stein a repris certaines des responsabilités assumées par Klein et son équipe, notamment la coordination des collections pour toutes les licences.

Stein a ensuite déménagé à Paris, où elle a eu sa propre ligne d’accessoires à un moment donné. Son rôle de premier plan, cependant, était celui de créatrice de bijoux en chef de Chanel, un poste qu’elle a occupé pendant de nombreuses années. Une porte-parole de Chanel a déclaré mardi que Stein était « en effet responsable des accessoires de Chanel du début des années 80 jusqu’au début des années 2000. La Maison Chanel salue sa mémoire et se joint à la douleur de sa famille et de ses proches.

Les créations de Stein – les ballerines classiques Chanel, les sacs à chaîne en or et tout ce à quoi vous pensez que c’est Chanel – étaient des « grands succès en termes de résultats », ce qui a rendu Karl Lagerfeld si jaloux qu’il a créé son propre studio d’accessoires au sein de Chanel, selon Kargman. « À l’origine, quand mon père a commencé là-bas en 1984, elle a dit : « Oui, je fais les chapeaux, les sacs, les gants, les écharpes, les lunettes de soleil. » C’était tellement cool. Je parcourais tout au studio et je voyais ce qu’elle faisait, comment elle le faisait et je regardais les moodboards.

Kargman a déclaré qu’elle et Stein parlaient souvent de la rivalité avec Lagerfeld au sujet des accessoires. Les conceptions de Stein étaient immédiatement reconnaissables par rapport à celles de Lagerfeld, a déclaré Kargman. La popularité de ses créations a conduit à des contrefaçons, ce qui a incité Lagerfeld à plaisanter : « Toutes les femmes peuvent les acheter au supermarché maintenant. Ils les vendent au Monoprix », a-t-elle déclaré.

Parfois, la provenance d’un dessin embarrassait Kargman. Après s’être renseigné sur une botte de l’ère spatiale, Stein a regardé Kargman avec un « regard de mort et a dit : « Je ne conçois pas de sabots ».

Définissant comme sa course chez Chanel était pour sa carrière, Stein et Lagerfeld se sont parfois accrochés. Dans une interview accordée à WWD en octobre 1985, le créateur a exprimé son ressentiment envers le fait que Stein ait conçu des pièces de prêt-à-porter séparées dans la collection d’accessoires Chanel qui a été vendue en dehors de son propre prêt-à-porter pour la maison. Lagerfeld a également sonné sur ses manières. « L’une des choses que je ne peux pas tolérer chez Chanel, c’est la façon dont elle tolère son impolitesse. Elle crie après les gens qui travaillent avec elle et je pense que c’est la chose la plus basse dans la vie”, avait-il déclaré à l’époque.

Stein n’avait pas peur de se plonger dans le non traditionnel chez Chanel, comme en témoignent une loupe sur une chaîne de 84 pouces et un lariat de bijoux. Les broches et les boucles d’oreilles en strass étaient conçues pour le jour ou la nuit. Stein a ajouté une autre dimension à ses créations dans la façon dont elles étaient stylisées, par exemple en posant un collier de bijoux sur une cravate douce et en glissant le collier ultra-long susmentionné dans une poche de poitrine ou une taille.

Après que des articles de presse erronés en 1988 aient déclaré que Stein ne travaillait plus pour Chanel, Kopelman s’est avancé pour clarifier les choses. Stein travaillait toujours en tant que directeur artistique/accessoires de Chanel et concevait les lignes d’accessoires pour femmes, a-t-il déclaré. “Les accessoires présentés dans les défilés de prêt-à-porter et de couture à Paris sont créés par le Studio Chanel à Paris”, a déclaré Kopelman. Il a en outre noté que les accessoires présentés dans les défilés de mode parisiens étaient en dehors du travail effectué par Stein.

L’ancien mannequin et “Halstonette” Chris Royer a déclaré: “Frances Stein était une artiste aux multiples talents qui était si avant-gardiste dans sa conception pour les femmes. Lorsqu’elle a travaillé avec Halston, Vogue, Calvin Klein, Chanel et bien d’autres, vous pouviez toujours voir les influences du design chic et intemporel de Frances.

Le toujours chic Stein était sur les lieux après les heures de travail pour les galas d’étoiles, qu’il s’agisse d’un dîner final alimenté par des créateurs pour couronner les spectacles parisiens ou d’une soirée à ne pas manquer sur le calendrier social de New York. En octobre 1976, Stein a rejoint Klein lors d’un dîner en cravate noire à la Maison Blanche sous l’administration Carter en l’honneur de la célèbre chorégraphe Martha Graham. Elle était à nouveau au bras du créateur l’année suivante pour l’ouverture étoilée de “Vanity Fair” au Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute, où les autres membres de l’ensemble bien habillé comprenaient Carolina Herrera, Mary McFadden, Marina Schiano et Giorgio Sant’Angelo, Bill Blass et Diana Vreeland.

Comme ses anciens employeurs Halston et Klein, Stein appréciait la beauté des designs minimalistes. L’ancienne présidente de Bergdorf Goodman, Dawn Mello, était l’une des partisanes de Stein, déclarant à WWD en 1989 : « Elle est un talent avéré, ayant développé un concept extraordinaire pour les accessoires et les chaussures Chanel. Son concept pour sa propre ligne est basé sur la simplicité classique, destiné à une femme qui apprécie un raffinement et une qualité rarement trouvés dans la simplicité.

Dans un article publié en 2013 dans Vogue Australia, Wang se souvient avoir vendu des vêtements à Stein dans la boutique Yves Saint Laurent de Madison Avenue à New York. Wang a dit que Stein lui avait dit : “Un jour, quand tu auras fini tes études, appelle-moi et je te trouverai un emploi chez Vogue.” Et elle l’a fait.

Quant à la façon dont Stein définirait le succès, Kargman a déclaré qu’en dépit d’une longue carrière illustre, il n’y avait “pas de mélancolie mais [a knowingness] que je faisais partie de cette collection de mastodontes Halston et que j’étais celui qui faisait les dessins pour la collection Calvin Klein qui l’ont mis sur la carte. Elle était fière de faire partie de toutes ces choses. Mais il n’y a aucun moyen qu’elle ne se sente pas triste d’avoir travaillé dur. Il y avait une telle culture de fête à cette époque. Ce n’est pas comme si elle n’en faisait pas partie. Elle aussi a eu ses jours de folie. Il y avait certainement beaucoup de temps d’antenne sur le travail acharné à la table à dessin lorsque les personnes dont les noms étaient sur la porte faisaient la fête au Studio 54 », a déclaré Kargman.

Le mariage de Stein avec son mari, Ronald, s’est terminé par un divorce. Elle laisse dans le deuil un frère.