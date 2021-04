Frances Valentine réussit dans un monde de consommation directe – WWD

Frances Valentine, la marque de style de vie cofondée par Elyce Arons, a connu une reprise de son activité pendant la pandémie, à la fois dans ses propres magasins indépendants et sur son site Web.

«Nous nous sommes très bien débrouillés. En ce qui concerne nos employés et notre personnel, tout le monde était en bonne santé et en bonne santé, et notre activité était incroyable. Notre activité a augmenté de deux fois l’an dernier », a déclaré Arons.

La marque, connue pour ses caftans, robes, hauts, sandales, paniers et articles pour la maison aux couleurs vives, a cliqué avec les clients à la recherche d’un remontant pendant la pandémie.

«Les gens cherchaient vraiment quelque chose pour leur remonter le moral pendant une période aussi triste. Notre produit est très joyeux et vraiment heureux. Lorsque vous entrez dans l’un de nos magasins, je veux que les gens veuillent tout. C’est comme entrer dans un magasin de bonbons », a déclaré Arons, qui a cofondé Kate Spade avec feu Kate Spade, Andy Spade et Pamela Bell en 1994. Ils ont vendu la marque en 1999 à Neiman Marcus Group, qui l’a finalement vendue à Liz Claiborne Inc. Il fait maintenant partie de Tapestry Inc.

En 2016, Arons, avec Kate Spade et Andy Spade, ont fondé Frances Valentine. Kate Spade est décédée en juin 2018 et Andy Spade et leur fille ont depuis déménagé en Californie. Aujourd’hui, Arons et Andy Spade sont propriétaires de l’entreprise, avec un petit groupe d’investisseurs.

Les activités de vente directe aux consommateurs de Frances Valentine (site Web et magasins indépendants) représentent plus de 95% des revenus, contre 70% en 2019. La marque possède des magasins sur Madison Avenue, à Sag Harbor, à New York et à Palm Beach.

En février, Frances Valentine a emménagé dans un emplacement permanent sur Madison Avenue et 73rd Street après avoir organisé un pop-up sur Madison et 67th Street. «Ça a été des gangbusters», dit-elle.

Selon Arons, la société se porte particulièrement bien avec ses offres de vêtements, qui représentent 50% de l’activité. Les sacs à main génèrent 25% et les bijoux et chaussures 25%. Arons s’attend à ce que les sacs à main commencent à faire leur retour et se rapprochent des vêtements. «En 2020, personne n’achetait de sacs à main», a-t-elle déclaré.

Alors que la société a commencé à vendre des sacs à main et des chaussures, elle a ajouté quelques vêtements tels que des caftans et des pulls cardigan et les clients en redemandaient, a déclaré Arons. «J’aime vraiment les pièces vintage et j’ai toujours été une acheteuse vintage», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle et Kate Spade avaient l’habitude de faire du shopping vintage ensemble tout le temps lorsqu’ils étaient étudiants de premier cycle à l’Université du Kansas.

Le caftan original qu’ils ont fait était l’une des «pièces préférées de Katie» de leurs voyages. Arons a déclaré qu’ils sortiraient les objets vintage de leurs placards et les refaire, en ajoutant des poches ou une fermeture à glissière là où ils devaient être modernes. Les pulls sont leur catégorie la plus forte et ils ont ajouté des pantalons.

La ligne est conçue par une équipe. “La moitié de l’équipe sont des vétérans de nos vieux jours”, a déclaré Arons. Zonda Sochorow, chef de produit, travaille avec Arons sur le développement de produits et la production de chaussures, vêtements et sacs à main. Sochorow, qui a rejoint Frances Valentine en novembre 2015, a travaillé chez Kate Spade de 1999 à 2008.

Au total, Frances Valentine emploie 20 personnes, y compris les employés des magasins de détail.

Arons a déclaré qu’elle était impatiente d’ouvrir plus de magasins, en particulier au Texas (Dallas et Houston), à Atlanta, à Charlotte, à Charleston et en Californie. «J’avais hâte de monter dans un avion pour visiter certains points de vente», a-t-elle déclaré. Les émissions Trunk se sont particulièrement bien comportées dans des régions telles que Greenwich, Connecticut, Houston et Dallas. Aujourd’hui, les meilleurs marchés de Frances Valentine sont la Californie, New York, le Texas et la Floride, a-t-elle déclaré. En règle générale, les magasins Frances Valentine mesurent environ 1 000 pieds carrés.

Depuis 2017, l’entreprise se concentre sur le numérique et c’est ce qui a conduit l’entreprise à traverser la pandémie. Ils ont lancé leur site Web en février 2016 et pensaient à l’origine qu’il représenterait 50% de l’entreprise, le reste étant de gros. «Le site Web a repris cela. Le commerce de gros n’a pas aussi bien réussi au fil des ans », a-t-elle admis. Depuis, elle a réduit la distribution en gros de la marque, en particulier pendant la pandémie, lorsque de nombreux magasins spécialisés ont fermé. Aujourd’hui, ils vendent principalement à Nordstrom et à certains magasins spécialisés.

Parmi les sacs à main qui se portent bien, il y a les paniers. «Nous avons vendu tellement de paniers en février et mars et avons dû passer des commandes supplémentaires», a déclaré Arons, en désignant le panier à main en osier de la marque réalisé en plusieurs couleurs et vendu au détail pour 298 $.

Au printemps dernier, Frances Valentine a lancé un catalogue. «Cela a été un outil de marketing incroyable pour nous», a déclaré Arons. Ils l’ont envoyé à 125 000 clients en juin dernier, et ils ont augmenté à partir de là. Ils ont publié deux autres catalogues, en septembre et novembre, et en publient un de 36 pages en mai. «Si les gens ne peuvent pas entrer dans un magasin et n’y ont pas accès, la photographie et notre créativité se prêtent vraiment à ce type d’impression», a déclaré Arons.

La société s’est lancée dans des produits pour la maison, en lançant des nappes, des serviettes à cocktail, des pièces en osier pour les repas en plein air en été et des coussins.

Lorsqu’on lui a demandé qui elle considérait comme son client cible, Arons a déclaré: «Quelqu’un qui veut être surpris tout le temps et simplement entrer et s’amuser. Parfois, vous voulez simplement entrer dans un magasin et être heureux », a-t-elle déclaré.

La marchandise Frances Valentine se vend de 198 $ à 698 $, le prix moyen étant de 398 $. L’entreprise fabrique dans des endroits tels que le Pérou, l’Inde et l’Asie. Ils recherchent plus d’endroits aux États-Unis et au Mexique.

Arons a noté que les bijoux et les chaussures se sont également bien comportés. Ils ont déjà pratiquement épuisé un grand nombre de leurs sandales d’été. L’entreprise a collaboré ce printemps avec Bella Bliss pour les vêtements pour enfants. Il a également collaboré avec Sea Star Beachwear pour les espadrilles en néoprène et Cover Star pour les maillots de bain et les pièces solaires.

En ce qui concerne les nouvelles opportunités commerciales, Arons a déclaré avoir eu beaucoup de demandes pour un parfum, mais c’est sur la route. Elle a dit pour l’instant, ils ne veulent pas grandir trop vite et veulent se concentrer sur ce qu’ils font bien.

