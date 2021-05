Francesc Arnau, le directeur sportif qui a sauvé Oviedo

22/05/2021 à 14:20 CEST

.

La figure de l’ancien gardien de but Francesc Arnau, décédé ce samedi, restera dans les mémoires pour sa carrière sportive en Barcelone et Malaga quant à sa brève mais intense carrière de directeur sportif dans l’équipe Malacitano et dans le Vrai Oviedo, où il est arrivé en 2019 pour relancer un club en déclin qui faisait de l’eau dans les bureaux.

Le Catalan a été formé dans les catégories inférieures du FC Barcelone, une équipe avec laquelle il a fait le saut vers le football professionnel à la fin des années 90 et a fait ses débuts en Ligue des champions, étape après laquelle il a signé pour Malaga, le club dans lequel il a développé sa carrière et où il a également fait ses débuts dans les bureaux.

C’était en 2011 quand, après 135 matchs de championnat et près de 13000 minutes en tant que professionnel, il a raccroché ses gants. pour rejoindre la structure de la direction sportive du club Malacitano, où il a occupé le directeur adjoint de l’Académie.

Là, il a effectué le travail de directeur sportif de 2015 jusqu’à la saison 2017-2018, au cours de laquelle il a été remplacé par Mario Husillos après des désaccords avec la direction du club, dirigée par Al Thani.

Sa prochaine aventure sportive l’a conduit à Oviedo, une ville dans laquelle il a perdu la vie à l’âge de 46 ans et où il était en charge de la gestion sportive depuis le marché d’hiver pour la saison 2019-2020.

Arnau est alors arrivé à Oviedo où le chef de terrain, le mexicain Joaquín del Olmo, et le secrétaire technique bleu, Michu, avaient quitté leur poste en quelques mois, il est donc rapidement devenu un homme fort de la structure carbayone.

L’ancien gardien de but a signé un marché d’hiver qui a sauvé la catégorie du club dans son année la plus difficile depuis le retour en 2015 au football professionnel, avec l’arrivée de Lunin (Real Madrid) et Luismi (Valladolid) comme principaux bastions.

Cette campagne n’a pas connu de bons marchés des transferts ni en été ni en hiver, mais le Catalan était déjà impliqué dans la préparation d’un nouveau projet pour la saison prochaine, dans lequel il avait encore un contrat avec le club et dans lequel la première décision de s’installer était la continuité ou non de Cuco Ziganda en tant que technicien.

Les signes de condoléances pour sa perte ont inondé les réseaux sociaux, où tant ses clubs que ses anciens coéquipiers ont déjà montré l’immense douleur laissée par sa perte.