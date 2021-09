Francesco Bagnaia mène le FP3 à Misano

18/09/21

Act à 11:47 CEST

Francesco Bagnaia a servi d’hôte et a dirigé les essais libres 3 de la GP de Saint-Marin de MotoGP dans une séance où le soleil brillait en plénitude, avec 28 degrés dans l’environnement et 29 sur l’asphalte. Le pilote italien laissé derrière Fabio Quartararo, dans le deuxième carré, déjà Jack Miller dans le troisième tandis que Joan Mir et Maverick Viñales ils ont scellé respectivement la quatrième et la cinquième position.

Pour sa part, Marc Marquez victime d’une chute au virage quatorze (le dix-neuvième de la saison) dans un circuit a priori favorable à l’octuple champion du monde (il a décroché les trois dernières poles de la catégorie reine.) Le Catalan devra aller à la pièce -offs et passer par Q1.

Les premières mesures de la journée ont été signées par Bagnaia mais, à 25 minutes de la fin, Viñales a repris la tête. Peu de temps après, Quartararo a frappé la hache mais n’a pas pu battre l’italien, qui a été plus rapide et a terminé la séance en tête. En outre, Valentino Rossi il chute au virage 13, au grand dégoût de ses fans, alors qu’il s’est relevé tout seul et n’a subi aucun dommage majeur : le pilote est rentré au stand. Et, comme le veut la tradition, avec son casque spécial Grand Prix, cette fois en rose, en l’honneur de sa fille. Johann Zarco a également subi le même sort que Rossi, a touché le sol de Misano.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Le top 10 était complété par Alex Rins, Johann Zarco, Pol Espargaró, Jorge Martín et Michelle Pirro. Ils ont été laissés de côté : Aleix Espargaró et Nakagami (qui a fait annuler le tour) Bradl, Marc Márquez et Álex Márquez, Rossi et Franco Morbidelli. Ce dernier, qui est revenu chez Yamaha après avoir eu plusieurs problèmes au genou droit au cours de la saison.