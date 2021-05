Francesco Scognamiglio lance une nouvelle marque: Monogram – WWD

MILAN – Francesco Scognamiglio fait un retour avec un projet appelé Monogram.

WWD a appris que le créateur italien avait vendu ses anciennes marques Francesco Scognamiglio et Maison Francesco Scognamiglio à Y Capital Management, le fonds d’investissement qui avait acquis en 2015 30% de la société de mode du créateur italien. Interrogé sur les raisons de ses décisions, Scognamiglio a déclaré que lui et son investisseur avaient des visions différentes sur l’entreprise.

Scognamiglio a fait ses débuts sur les podiums en 2000 à Alta Roma, dans la capitale italienne, pendant la semaine de la couture et après cette expérience régulièrement montrée lors de la Fashion Week de Milan. En 2016, le créateur a introduit une ligne de couture à Paris.

Suite à l’accord entre Scognamiglio et Y Capital Management, le designer ne pourra pas utiliser le surnom de Francesco Scognamiglio et la Maison Francesco Scognamiglio. Cependant, il a conservé les droits sur le compte Instagram @francescoscognamiglio, qui sera essentiel pour communiquer son nouveau projet.

«Les choses les plus difficiles qui vous arrivent au cours de votre vie vous rendent définitivement plus fort et je suis prêt à redémarrer avec une nouvelle énergie», a déclaré le designer. «Mon monogramme devient mon logo, la particularité de cette nouvelle aventure, qui va avoir une forte composante numérique.»

La ligne du créateur comprendra du prêt-à-porter et de la couture, identifiés respectivement par une étiquette rose et blanche.

La première collection rtw sera «une sorte de garde-robe concise de pièces sans genre reflétant mon style de signature», a déclaré le créateur, et elle fera ses débuts en février de l’année prochaine. Sa ligne de couture fera ses débuts avec une présentation sur rendez-vous à Milan en marge de la Paris Couture Week en juillet. Un événement à Dubaï sera organisé pour présenter la gamme couture de l’automne 2021.

Le créateur vient de rentrer de Dubaï, où il a travaillé à la création d’une série de tenues qu’une princesse sans nom portera lors d’un mariage exclusif. «J’adopterai définitivement une approche de plus en plus personnelle dans ce nouveau chapitre de ma vie personnelle et professionnelle, car je crois que les femmes ont un énorme désir de quelque chose de spécial et d’unique», a déclaré Scognamiglio, qui tout au long de sa carrière a créé des pièces spéciales pour les clients VIP et les célébrités, y compris Madonna.

Dans les travaux, avec le lancement d’un parfum, est également l’ouverture d’un emplacement sur l’île de Capri l’année prochaine. «Cela peut être ma propre fenêtre sur le monde, car Capri, que je considérais comme une deuxième maison, est le point de rencontre des célébrités et des clients internationaux», a-t-il déclaré.

