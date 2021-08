Francesco Totti a terrifié ses coéquipiers avec une pénalité et a rejeté un transfert d’argent à l’AC Milan à l’âge de 12 ans, la légende de Roma était tellement aimée que les moines ont pris des photos avec lui et le prisonnier a vu sa peine prolongée pour le rencontrer

in

Andrea Pirlo est souvent crédité d’avoir renvoyé Joe Hart à Shrewsbury avec un superbe penalty de Panenka lors de l’Euro 2012.

Mais aussi grand qu’ait été l’ancien homme de l’AC Milan et de la Juventus, il n’est pas le premier Italien à réussir cela lors d’une séance de tirs au but lors d’un Championnat d’Europe.

Totti a montré des boules d’acier des années avant que Pirlo n’intensifie

C’était encore un moment emblématique de l’histoire du Championnat d’Europe

Francesco Totti a parfaitement exécuté son coup de pied “cuillère” alors que l’Italie a éliminé le pays co-organisateur des Pays-Bas de la compétition 12 ans plus tôt.

Il a fait preuve d’un calme incroyable dans une telle situation de haute pression mais c’était quelque chose qu’il avait prévu à l’avance. Cependant, cela n’a rien fait pour calmer ses coéquipiers.

Alessandro Nesta a révélé que Totti l’avait battu sur la Playstation pendant le tournoi, marquant un but avec une Panenka et s’était engagé à le faire dans la vraie vie.

Luigi Di Biagio a donné l’avantage aux Italiens 2-0 lors des tirs de barrage et au retour, Totti a déclaré: “Maintenant, je vais faire la cuillère!”

Totti a donné à Van der Sar, qui était un gardien très accompli, un air plutôt idiot

Et Totti a certainement apprécié le penalty

« Est-il fou ? » se demanda le capitaine Paolo Maldini. « Il y a une finale en jeu. »

Maldini n’avait pas besoin de s’inquiéter car Totti marquait calmement son penalty avec Edwin van der Sar dans le mauvais sens.

Totti a déclaré plus tard: “Pour prendre un penalty comme ça, vous devez être fou ou très bon et je ne pense pas que je suis fou.”

Peu de gens auraient de la glace dans les veines à ce point, mais Totti est habitué au chaos.

Un an avant de rejoindre le club local Roma à l’âge de 13 ans, l’AC Milan a envoyé une offre de 300 millions de lires (environ 132 000 £) à son club de l’époque, l’AS Lodigiani.

Il y avait de grands espoirs pour Totti, qui a fait ses débuts en équipe première à Rome à l’âge de 16 ans.

Milan était le plus grand club d’Italie à l’époque et Totti admet qu’il y serait probablement allé, mais sa mère avait d’autres idées.

Il a déclaré au site officiel de Roma : « À cette occasion, c’est ma famille qui a dit non. Ma mère surtout. Elle est assez vieille école : craintive et possessive.

« Mon père travaillait tard, c’est donc elle qui s’occupait de moi la plupart du temps. Elle ne voulait pas que je déménage – elle me voulait pour elle toute seule.

Au lieu de cela, une vie d’homme à un seul club l’attendait. Totti dit qu’il a rejeté la possibilité de signer le Real Madrid lors de la saison 2003/04.

Totti a préféré l’option de devenir une légende rom à la place

Un déménagement au Bernabeu lui aurait sans aucun doute permis d’obtenir plus de trophées – Totti n’a remporté qu’une Serie A et deux Coppa Italias et Suppercoppa Italianas.

Cela aurait aussi été l’occasion rêvée de s’éloigner de la folie du Totti qui l’accueillait tous les jours dans la capitale italienne, qui a atteint son apogée après avoir remporté le Scudetto en 2001. Même les fidèles à Dieu voulaient une part de lui…

Il a déclaré: «Je dînais dans un restaurant avec ma famille et mes amis lorsque nous avons entendu ce rugissement de la foule. La rumeur s’était répandue que j’étais là.

«Je suis allé regarder dehors et il y avait 5 000 personnes dans les rues et ils voulaient entrer.

Totti a marqué lors du dernier match de la saison de Roma qui les a confirmés en tant que champions italiens

Sans surprise, il a déclenché de nombreuses célébrations à travers la ville

« Le propriétaire m’a dit qu’il n’y avait pas d’autre issue, donc la seule issue était de grimper par-dessus les balustrades et de s’échapper par le haut en direction du couvent. Trois ou quatre amis et moi avons grimpé la pente entre les plantes dans le noir.

« Dès que j’ai sauté de l’autre côté, j’ai pensé : ‘S’il y a un chien de garde ici, il va nous inviter à dîner.’

« Au lieu de cela, un gars avec une torche est venu – c’était un moine. Il l’a fait briller sur mon visage et m’a dit : ‘Tu es Totti !’ Il voulait mon autographe avant de nous laisser sortir.

Un homme a même prolongé sa propre peine de prison pour voir Totti de près et personnellement.

Totti était adoré des fans roms et certains se sont donné beaucoup de mal pour le voir

Totti est une légende de la Roma et de l’Italie et une icône du football

En visitant la prison de Rebibbia en tant que joueur, il a déclaré à Football Italia : « Nous avons fait le tour des cellules et il y avait des détenus qui soutenaient chaque équipe.

«Il y avait des joueurs de la Roma et de la Lazio, et ils étaient tous très heureux car pour eux, c’était comme voir le Pape.

« Il y avait une table pour nous pour signer des autographes et ce garçon criait et gesticulait. À un certain moment, il a commencé à essayer de se frayer un chemin.

« Il voulait une photo avec moi, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi il était si déterminé.

« J’ai appris qu’il devait être libéré la semaine précédente, mais il avait demandé la permission de rester parce qu’il savait que je venais.

« Il leur a dit : ‘Si vous me faites partir, je ferai quelque chose de fou pour être renvoyé ici !’ »

Les fans de la Roma ont maintenant une nouvelle présence spéciale dans le manager Jose Mourinho. Mais pour une fois, le Portugais devra se contenter de la deuxième place en tant qu’homme principal du club, peu importe ce qu’il fait au Stadio Olimpico.

