Franchise MLB, Oakland A’s propose des suites de saison complète pour 1 Bitcoin

L’équipe de la Major League Baseball (MLB) Oakland Athletics annonce qu’elle accepte les paiements Bitcoin pour ses suites de six personnes.

Selon le président de la franchise MLB, Dave Kaval, chaque suite de saison complète coûtera 1 bitcoin complet, au lieu des 64800 $ normaux, offrant une remise limitée aux acheteurs de Bitcoin jusqu’en avril, déclarant qu’il ne se soucie pas des fluctuations de prix.

Au cours du week-end, le prix du Bitcoin a atteint un prix record de 60000 dollars, alors que la demande de crypto-monnaie atteignait un point de fièvre. Une franchise de la MLB, Oakland A’s, cherche à profiter de cette opportunité en offrant aux utilisateurs des options de paiement Bitcoin pour ses suites de six personnes en saison complète.

Dans un tweeter par le président, Dave Kaval, Oakland A’s facturera 64800 $ pour chaque suite pour la saison complète ou paiera 1 Bitcoin (environ 57700 $) une offre valable jusqu’au 1er avril.

DERNIÈRES NOUVELLES: En raison d’un quasi record #Bitcoin Prix ​​de 59656 $, Oakland A vend maintenant des suites pour une saison complète pour 1 Bitcoin! @athlétisme @mlb Échangez votre #Bitcoin pour une suite Coliseum maintenant! https://t.co/3nJHajkOHD – Dave Kaval (@DaveKaval) 14 mars 2021

Et si, pendant la période d’achat, le prix du BTC baisse drastiquement? Selon Kaval, les fans bénéficieront d’une réduction considérable si cela leur permet de payer moins de 60000 $ par suite pour la saison 2021. Kaval a déclaré que la volatilité faisait «partie de la romance de toute la situation [with Bitcoin payments]», Ajoutant que l’entreprise est à la recherche d’innovations.

«Nous avons toujours été une organisation qui veut innover, et cela ne veut pas dire que c’est une offre qui existera encore dans 10 ans, mais si vous n’essayez pas d’innover, cela n’arrivera jamais.»

Oakland A’s devient la première franchise MLB à accepter Bitcoin pour les billets. Kaval a été un révolutionnaire dans l’intégration de la crypto aux sports après avoir fait partie des tremblements de terre de San Jose, une équipe de la Major League Soccer (MLS), qui a ajouté la crypto en 2014 alors qu’il était encore cadre. Cela, parallèlement à la demande des fans d’Oakland A, a provoqué le dernier virage vers les paiements cryptographiques, a confirmé Kaval. Il a dit,

« Donc, à un certain niveau, c’est une réponse à la demande des clients et quand nous avons vu suffisamment de ces points de données, et quand nous avons également vu que le prix du Bitcoin approchait du prix de notre suite, c’était une tempête parfaite. »

Bien que plusieurs entreprises aient ajouté Bitcoin comme option de paiement, très peu de gens choisissent de payer en Bitcoin compte tenu de la hausse des prix et de la réserve de valeur qu’il offre. Cependant, Kaval s’attend à ce que la crypto-monnaie passe d’un SoV à un moyen d’échange alors que le prix continue d’augmenter. S’adressant à Decrypt, il a dit,

«Je pense que, surtout si leur Bitcoin a beaucoup apprécié en valeur, les gens vont [use it for payments]. » «À l’heure actuelle, il est davantage utilisé comme réserve de valeur, mais je pense que son utilisation en tant que support de transaction augmentera avec le temps, et nous espérons que notre offre de produits y contribuera.»

La MLB est la dernière Major League à accepter les paiements cryptographiques alors que les franchises sportives s’ouvrent à accepter les crypto-monnaies. L’équipe de la NBA, Dallas Mavericks, propriété de Mark Cuban, a annoncé l’ajout de Dogecoin (DOGE) pour les paiements – après être devenue la première équipe de la NBA à ajouter des options de paiement BTC et à utiliser des chaînes de blocs pour la billetterie.

Kaval pense que l’adoption généralisée de la crypto dans les ligues majeures montre que la crypto est là pour rester compte tenu de la «valeur qu’elle apporte aux clients».