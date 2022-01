Franchises NBA avec marge de progression dans les premiers mois 2022

C’étaient des équipes appelées à la gloire qui semblaient plus proches de l’enfer ces derniers mois. Cependant, plus la baisse est importante, plus la résurgence peut être notable, et c’est ce que certaines équipes de premier plan de la NBA s’apprêtent à faire. Lorsque vous regardez les classements, vous rencontrez d’agréables surprises comme les Chicago Bulls ou les Cleveland Cavaliers à l’Est, et les Memphis Grizzlies et Golden State Warriors à l’Ouest, mais il est également frappant de constater que les franchises à la recherche de bagues ne répondent pas aux attentes. Certains d’entre eux commencent à carburer, à avoir une dynamique collective remarquable et un schéma de jeu marqué, ce qui les place dans une tendance haussière évidente pouvant provoquer un véritable séisme dans le championnat. Voici quelques-uns d’entre eux :

chaleur de Miami

Ils sont en bonne forme, rappelant clairement ce qu’ils étaient il y a deux ans dans la bulle, mais ils peuvent et doivent aspirer à plus que simplement être une équipe secondaire appelée à remporter un match nul en séries éliminatoires. S’ils continuent à s’améliorer et à récupérer les troupes blessées, ils sont en mesure de se battre avec les Bucks, les Nets et les Bulls pour la tête de la conférence.

76ers de Philadelphie

C’est d’un mérite énorme qu’avec toute l’agitation autour de Ben Simmons, ils restent une équipe avec de sérieuses aspirations compétitives. Ils semblent avoir échappé au pire, ils se sont déjà habitués à jouer sans l’Australien et d’autres hommes ont fait de sérieux pas en avant. Embiid et Harris sont capables de relever de grands défis et débordent de confiance et de motivation.

rapaces de Toronto

Ils cumulent plusieurs victoires consécutives et le sentiment de n’avoir rien à perdre puisque personne n’a donné un centime pour eux. Dépouillés de leurs étoiles et avec leurs références maximales sous le pilori, ils ont trouvé un jeu collectif très ferme qui pourrait les amener à continuer de grimper des positions.

Les francs-tireurs de Dallas

Ils ont réussi à survivre à travers de nombreux matchs sans Porzingis et, surtout, avec Doncic, trouvant une très bonne rotation dans laquelle des hommes comme Finney-Smith et Brunson ont fait de sérieux pas en avant. Le Slovène et le Letton devraient faire un saut qualitatif pour les Texans, qui devraient viser à terminer dans les quatre premiers de la conférence.

Les Lakers de Los Angeles

Sur la base du surmenage de Lebron James et des belles contributions de Monk et Carmelo, les Angelenos retrouvent progressivement un bon rythme de jeu. L’absence de Davis et les revirements de Westbrook restent une source d’inquiétude, mais il semble qu’ils puissent se rattraper avec une force croissante.