Francis Kurkdjian sur la cuisine, la parfumerie – WWD

Francis Kurkdjian a beaucoup à faire, mais cela ne l’a pas empêché de cuisiner davantage.

Pendant la pandémie, Kurkdjian s’est concentré sur son nouveau jardin sur le toit, où il cultive des produits frais et des herbes pour alimenter son habitude de cuisine gastronomique. “Tout ce que je cultive a une odeur ou peut être mangé”, a déclaré Kurkdjian à propos du jardin. “Pour le moment, j’ai du basilic, de l’origan, du thym et de la sauge, des citrons verts, et j’aurai du raisin”, a-t-il déclaré.

Kurkdjian s’est également occupé de son entreprise de parfums. Il a lancé trois nouveaux parfums dans sa collection Cologne Forte le mois dernier, ajoutant à l’offre de sa maison appartenant à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Kurkdjian, qui a une myriade d’intérêts en dehors de la parfumerie – il était un danseur de ballet plus tôt dans la vie – a déclaré qu’il considérait ses métiers de parfumage et de jardinage séparément les uns des autres.

“La principale différence entre le parfum et la nourriture est que, je crois que le meilleur parfum est lorsque les ingrédients disparaissent et ce qui reste est l’émotion”, a déclaré Kurkdjian. «Alors que lorsque vous cuisinez, les ingrédients sont toujours là d’une certaine manière, comme la couleur rouge d’une soupe à la tomate. Mais si je mélange de la mandarine avec du bois de santal, il ne vous reste plus qu’une émotion.

Sa philosophie culinaire se concentre davantage sur la qualité des ingrédients que sur le développement de recettes, et il vise à utiliser les meilleurs ingrédients possibles, locaux ou non. “Mon style n’est pas nécessairement sain, mais je dirais que c’est simple, et c’est avec les meilleurs ingrédients que je peux trouver”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas avec beaucoup de sauces ou quoi que ce soit. Pour moi, le meilleur repas repose sur les bons ingrédients cuits à la bonne température, même s’il ne s’agit que de pâtes et d’huile d’olive. Ce doit simplement être les meilleures pâtes.

“Ce sont toujours des plats très simples que je prépare, ce n’est jamais épicé, mais plus parfumé avec beaucoup d’herbes et d’épices”, a-t-il déclaré. « Il y a un chef basé en France, Olivier Roellinger, qui a beaucoup d’épices que vous pouvez ajouter à votre nourriture. J’adore jouer avec eux aussi.

Pâtisseries et desserts font partie de ses spécialités, surtout après s’être procuré une sorbetière. « Je suis très doué pour les desserts. Certaines d’entre elles, comme la mousse au chocolat, sont des recettes très simples et efficaces, et cela dépend plus de la qualité du chocolat qu’autre chose », a-t-il déclaré. « Mais j’aime aussi une salade de fruits, quand c’est la saison. J’en ai un avec de la mangue, du fruit de la passion et du citron vert, ce qui est très bon.

Cuisiner pour des amis et des invités, a-t-il dit, est sa façon préférée de s’entraîner. “Je ne connais pas toutes les personnes qui utilisent mon parfum, mais avec la nourriture, les gens peuvent vous joindre et dire qu’ils aiment ce que vous faites”, a-t-il déclaré. “J’aime l’idée de travailler dur pour quelque chose qui vous récompense immédiatement, surtout lorsque vous partagez.”

