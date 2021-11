Francis Morales : « Je veux disputer le titre national des poids welters »

Samedi prochain, 13 novembre, une soirée aura lieu au Pavillon Municipal de Badía del Vallés (Barcelone) au cours de laquelle quatre combats professionnels seront joués, en plus de la boxe amateur et du K1.

En matchs professionnels, ils affronteront :

* Cruiser Poids-4 × 3

Aazddin Aajour (4-1-2, 3 KO) vs. David Trallero (2-0-1, 1 KO)

* Super poids welter-4 × 3

Ismael Flores (2-0, 1 KO) (Argentine) vs. Rubén Martínez (4-3, 3 KO)

* Poids mouche-4 × 2

Eva Diez (2-0, 0 KO) vs. Pour déterminer

* Poids welter-6 × 3

Francis Morales (5-0-1, 1 KO) vs. Ibrahima Sarr (0-5)

Francis Morales a participé ESPABOX et nous donne son avis sur la soirée et son avenir.

-Le 13 novembre tu te bats à nouveau, qu’est-ce que cela signifie pour toi de le faire à Badia del Vallès ?

-C’est un grand honneur pour moi de pouvoir combattre si près de chez moi et que tout mon peuple puisse assister à cette grande soirée.

– Que penses-tu de ce combat ?

-Tout et très motivé après quelques mois sans monter sur le ring.

– Connaissez-vous votre rival ? Ibrahima Sarr a déjà combattu à Badia contre l’Anglais Sion Yaxley, c’est un boxeur très grand et technique, comment le préparez-vous ?

-Je l’ai vu boxer, c’est un boxeur technique avec de bonnes ressources mais rien de différent de ce que j’ai affronté tout au long de ma carrière.

Je le prépare comme n’importe quel autre combat, en laissant ma peau et en travaillant pour la stratégie à suivre pour mon grand virage avec César Córdoba et Juanjo Albuixech.

-Qu’en est-il de la relation avec votre équipe, Team Solé ?

– Que dire de la Team Solé, que je suis très fière de faire partie de votre équipe et que nous devons beaucoup à la boxe espagnole et catalane et moi, pour les belles soirées qu’elle fait. Ça ne ferait pas de mal d’avoir un peu plus de soutien.

-Dites-nous, quels objectifs vous fixez-vous à court-moyen terme ? Aimeriez-vous combattre en dehors de l’Espagne ? Opter pour un titre si cette opportunité se présente ?

-A court terme, gagnez ce combat et grimpez un peu plus dans le classement espagnol. A moyen terme pouvoir disputer le titre national. J’aimerais pouvoir boxer à l’extérieur mais le tout à temps.