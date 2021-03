Francis Ngannou 30/1 pour battre Stipe Miocic via KO, TKO ou DQ à l’UFC 260

FRANCIS NGANNOU et Stipe Miocic se rencontrent dans l’Octogone à l’UFC 260 à Las Vegas ce week-end.

Et les bookmakers William Hill proposent à de nouveaux clients des cotes augmentées de 30/1 pour que Ngannou puisse se venger en gagnant via KO, TKO ou DQ.

GETTY

Cela fait trois ans que ces deux-là se sont battus.

La paire s’est d’abord affrontée à l’UFC 220 avec Miocic défendant avec succès son titre des poids lourds par décision unanime.

Mais les choses pourraient être différentes cette fois-ci.

Ngannou a remporté ses quatre derniers combats par KO au premier tour – totalisant deux minutes et 42 secondes passées dans l’Octogone.

Et c’est peut-être pourquoi les chances sont si fermement en sa faveur.

Il est le favori du 8/11 avec William Hill pour obtenir un résultat différent et devenir le premier champion des poids lourds né en Afrique de l’UFC, suivant les traces des détenteurs du titre des poids welter et des poids moyens Kamaru Usman et Israel Adesanya.

Stipe Miocic contre Francis Ngannou 2

Cotes de William Hill

Résultat

Stipe Miocic – 11/10

Francis Ngannou – 8/11

Méthode de résultat

Stipe Miocic par KO, TKO ou DQ – 2/1

Stipe Miocic par décision – 7/2

Stipe Miocic par soumission – 16/1

Francis Ngannou par KO, TKO, DQ – 10/11 – OBTENEZ 30/1 ICI *

Francis Ngannou par décision – 14/1

Francis Ngannou par Soumission – 14/1

Nul – 66/1

Paris ronde

Stipe Miocic Round 1 – 13/2

Stipe Miocic Round 2 – 7/1

Stipe Miocic Round 3 – 9/1

Stipe Miocic Round 4 – 12/1

Stipe Miocic Round 5 – 18/1

Francis Ngannou Journée 1-9/4

Francis Ngannou Journée 2 – 11/2

Francis Ngannou Ronde 3 – 10/1

Francis Ngannou Ronde 4 – 16/1

Francis Ngannou Ronde 5 – 22/1

Miocic a dominé du début à la fin dans leur premier combat, mais Ngannou est déterminé à faire amende honorable.

Il a dit: «Je n’ai pas combattu mon combat.

«Quand je regarde ce combat, je ne me reconnais pas. La façon dont j’ai combattu, ce n’est pas moi. Ce combat m’a aidé à comprendre et à expérimenter beaucoup de choses, des choses que je réussirai dans celle-ci.

Nous soutenons donc Ngannou pour faire le travail via KO, TKO ou DQ à une cote massivement améliorée de 30/1!

Pour profiter pleinement de cette offre, inscrivez-vous simplement sur William Hill, déposez et placez un pari maximum de 1 £ sur la transaction.

Et si vous réussissez, vous recevrez 30 € * en paris gratuits à dépenser pour tout ce que vous aimez!

