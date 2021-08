Francis Ngannou accuse son ancien entraîneur-chef de ne vouloir que la gloire : “Ça a toujours été le problème”

François Ngannou | Image : Chris Unger / Zuffa LLC

Maintenant qu’il est champion des poids complets de la UFC et qui a trouvé sa stabilité sous l’affiche de Extrême Couture, François Ngannou a rompu le silence pour parler de la rupture avec Fernand lopez, qui était son entraîneur en chef dans le gymnase parisien MMA Usine.

Ngannou était sous la tutelle de Lopez à Paris depuis ses débuts dans le sport en 2013. La séparation, cependant, ne se produirait que des semaines après le UFC 226, PPV pour lequel le Camerounais s’est également préparé dans Xteme Couture.

Avertissement

À quelques mois de son affrontement d’unification avec le champion par intérim, Ciryl Gane, Ngannou s’est entretenu avec GQ et a expliqué que cela avait poussé Lopez et lui à se séparer.

“Le problème avec Fernand, c’est qu’il voulait être célèbre”, a déclaré le champion (via MMA Junkie). «Je peux énumérer toutes les fois où nous nous sommes disputés parce qu’il pensait que je prenais tous les feux de la rampe. Frère, que veux-tu ? Si vous voulez les réflecteurs, vous savez où ils se trouvent. Et c’est à l’intérieur de l’octogone, pas sur les côtés. Et vous avez choisi d’être de ce côté. Si vous voulez être entraîneur, vous devez vous tenir là où se trouve l’entraîneur et recevoir ce que l’entraîneur reçoit. Cela a toujours été oui. Il a parlé du nombre d’abonnés que j’avais sur Instagram et du nombre qu’il avait. Je m’en fous. J’aurais aimé en jeter un peu, mais je ne peux pas. Fondamentalement, c’était toujours le problème.

Depuis qu’il a déménagé son camp à Las Vegas sous la direction de son nouvel entraîneur-chef, Eric NicksickNgannou a empilé une séquence de cinq victoires consécutives, le tout par des KO dévastateurs.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité