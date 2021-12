Francis Ngannou affiche radicalement changé son corps avant la confrontation pour le titre des poids lourds de l’UFC avec Cyril Gane à l’UFC 270

La première défense du titre des poids lourds UFC de Francis Nagnnou va unifier la ceinture après que Dana White a fait un combat pour le titre intérimaire en août dernier.

L’invaincu Cyril Gane a été l’homme à bénéficier de cette décision et le Français 10-0 affrontera désormais Nagnnou à l’UFC 270 pour devenir champion incontesté.

.

Ngannou est l’homme le plus effrayant de l’UFC depuis des années

Nagnnou n’a pas combattu depuis le détrônement de Stipe Miocic en mars de cette année et il semble que le Camerounais ait beaucoup changé de corps entre-temps.

Le Predator a longtemps été l’une des figures les plus imposantes de tout le MMA et son énorme cadre de 6 pieds 4 pouces est normalement rempli de 263 livres de muscle pur.

Pour une raison quelconque, Ngannou a perdu du poids avant son combat contre Gane et il est clair que son volume intimidant habituel a été atténué.

Même Gane, son ancien partenaire d’entraînement et adversaire du 22 janvier, a réagi au changement de corps de Ngannou.

Regardez le changement dans le corps de Nagnnou

«Je pense que Francis Ngannou a fait beaucoup ces dernières années, et il s’est probablement amélioré et il est plus intelligent. Et c’est vraiment super. Il est vraiment bien équilibré maintenant, et je pense que ça va être plus comme ça.

« Parce qu’il sait que je peux gérer le pouvoir. Je pense qu’il sait que je peux gérer le pouvoir. Alors peut-être qu’il devrait être un combattant intelligent ce jour [when we fight]. «

Il est juste de dire que Ngannou pourrait bien adapter son corps à un certain style.

Il est devenu un grappler plus poli avant son combat contre Miocic grâce à un entraînement avec Kamaru Usman.

GETTY

Cyril Gane a une main sur le trône des poids lourds à l’UFC

Mais, Gane croit toujours qu’il va vaincre Ngannou.

Il a ajouté : « Je vais gérer le combat. Je vais gagner après cinq tours.

« Peut-être avant (je gagne) avec une soumission ou quelque chose comme ça, pourquoi pas ? Pourquoi pas? »

Ngannou n’est toujours pas satisfait de la façon dont il a été traité par l’UFC au cours de la dernière année, mais il dit que cela ne lui traversera pas l’esprit tant qu’il n’en aura pas fini avec Gane.

. – Contributeur

Ngannou est un artiste KO à l’UFC

« La situation est ce qu’elle est, mais ce que j’essaie de faire, c’est de ne rien laisser entrer (dans mon esprit) pour le combat », a déclaré Ngannou au MMA Junkie.

« En fin de compte, je n’ai pas le droit de me laisser distraire par quoi que ce soit. Ce sera sur moi si je me trompe parce que je suis distrait par tout ce qui m’entoure. Je me suis inscrit pour ce combat, donc je ferais mieux de le prendre au sérieux et de me concentrer dessus.

« Peu importe ce qui se passe à côté. Nous allons nous en occuper après.

OFFRE DU JOUR

WILLIAM HILL a deux excellentes offres de boxe pour ce week-end pour les nouveaux clients

Obtenez 20/1 pour qu’il y ait 1+ Knockdown dans Parker v Chisora ​​– RÉCLAMEZ ICI

Obtenez Tyron Woodley à 50/1 pour gagner ou Jake Paul à 25/1 – RÉCLAMER ICI

Parker contre Chisora ​​– 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPKO20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 17h00 le 15 décembre 2021 jusqu’à 22h00 le 18 décembre 2021. Max 1 £ pari à 20/1. Retours payés sous forme de 2 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent begambleaware.org

Woodley contre Paul – 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPW50 ou EPP25. Premier pari seulement. S’applique aux paris placés à partir de 17h00 le 13 décembre 2021 jusqu’à 04h00 le 19 décembre 2021. 1 £ doit être misé sur Tyron Woodley pour gagner à 50/1 ou Jake Paul pour gagner à 25/1. Les retours payés sous forme de paris gratuits de 5 x 10 £ ou 5 x 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. begambleaware.org