Francis Ngannou affirme qu’il n’est PAS RESPECTÉ par l’UFC et se demande s’il est «vraiment le champion ou non» après que Dana White l’a mis en colère

Francis Ngannou admet qu’il a l’impression d’avoir été manqué de respect par Dana White et l’UFC depuis qu’il est devenu champion du monde des poids lourds.

‘The Predator’ a éliminé Stipe Miocic de manière dévastatrice à l’UFC 260 pour s’annoncer officiellement comme le meilleur au monde.

Ngannou est l’actuel champion des poids lourds de l’UFC après l’avoir pris à Miocic

Avec une trame de fond convaincante, un pouvoir éliminatoire et le look parfait pour un champion du monde, il semblait que l’ère Ngannou ne ferait que s’agrandir et que l’UFC avait apparemment une énorme star entre les mains.

Pourtant, la carrière du Camerounais a quelque peu stagné au cours de ces cinq mois et l’ancien partenaire d’entraînement Ciryl Gane a remporté le titre mondial intérimaire le week-end dernier contre Derrick Lewis.

Ngannou avait demandé à l’UFC d’attendre qu’il récupère et se prépare correctement d’ici septembre pour une défense du titre, mais les appels à Dana White sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait irrespectueux, Ngannou a déclaré à GQ: “Oui. j’ai ce sentiment [I’m being disrespected].

Gane a battu Derrick Lewis pour le titre intérimaire des poids lourds de l’UFC

Le Français a une version du titre mondial

« Tout récemment, ils m’ont donné le championnat des poids lourds de l’UFC, et des mois plus tard, ils parlent de quelqu’un d’autre comme champion. Parfois, je ne sais même pas si je suis vraiment le champion ou non. C’est vraiment déroutant.

«Je pense que tout était affaire, et l’UFC voulait faire un pay-per-view à Houston.

« Ce n’était pas le bon moment pour moi, mais ils voulaient le faire quoi qu’il arrive. Juste avant ça, ils me demandaient si j’étais prêt à combattre en septembre et je leur ai dit que je serais plus que prêt.

« Puis, tout à coup, nous venons de voir qu’ils avaient un titre intérimaire… Je ne sais pas ce qui s’est vraiment passé. Tout vient de la fin de l’UFC. Ils seront les seuls à savoir ce qui s’est passé.

White a mis Lewis sur la carte principale à l’UFC 265 dans sa ville natale de Houston

Le Predator a également révélé une situation antérieure où il s’était vu offrir un contrat par l’UFC, mais il s’est rendu compte que c’était contre son propre intérêt.

« Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses, [but] les gens ne le voient pas et ils ont leur propre opinion », a-t-il ajouté.

«Avant mon dernier combat, l’UFC voulait que je signe un contrat et ce contrat n’était pas juste. Je n’ai pas signé ce contrat et j’ai l’impression qu’ils n’étaient pas contents de ça. J’ai déjà signé un contrat et ça ne s’est pas très bien passé de mon côté.

“Donc, pour signer un autre contrat, je pense que c’est mon droit de faire au moins attention à moi-même et d’obtenir ce qui est juste pour moi pour réparer l’erreur du précédent.

“Et si quelqu’un ne croit pas qu’il devrait réparer son erreur, cela signifie que cette personne ne cherche rien de bon pour vous.”

