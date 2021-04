Francis Ngannou dit à Mike Tyson qu’il ne pensait pas avoir mis KO Stipe Miocic

Francis Ngannou a commencé son règne en tant que champion poids lourd de l’UFC après avoir éliminé Stipe Miocic à l’UFC 260.

Tout le monde en MMA sait que le Camerounais est porteur d’un pouvoir insensé. Tous les cinq de ses derniers combats se sont terminés par KO et quatre d’entre eux sont survenus au premier tour.

Francis Ngannou est le nouveau champion des poids lourds de l’UFC et est prêt à affronter Jon Jones ensuite

Cependant, quand il a assommé Miocic, il ne s’y attendait vraiment pas.

Ngannou a reçu le bonus Performance of the Night pour sa victoire et il avait montré beaucoup de croissance dans son jeu à l’intérieur de l’octogone après avoir travaillé avec le poids moyen de l’UFC Kamaru Usman.

La tactique précédente de Miocic d’étouffer le pouvoir de Ngannou et de le battre au corps à corps n’allait tout simplement pas fonctionner cette fois. Même si Ngannou a obtenu le bonus, le champion pense que l’arbitre Herb Dean l’a mérité!

Herb Dean a sauté en faisant de Francis Ngannou le nouveau champion des poids lourds de l’UFC

“Non, honnêtement, j’ai regardé ce combat et j’ai vu l’action de Herb Dean et je pense que cela devrait être la performance de la nuit”, a déclaré Ngannou à la légende de la boxe poids lourd Mike Tyson dans une récente interview (h / t Derek Hall de Middle Easy).

«Avez-vous vu à quelle vitesse il a couru? Il reculait, puis après l’action, vous voyez à quelle vitesse il s’est déplacé? Le gars était averti. Il savait que si Francis le touchait, ne le laisse plus (Francis) le toucher.

Incroyablement, Ngannou ne connaît pas sa propre force. Il dit qu’il a été surpris d’avoir assommé Miocic quand il l’a fait.

«Je n’avais pas l’impression de lui avoir fait du mal. J’étais comme “Pourquoi tu tombes?” Dit Ngannou. «J’ai (jeté le coup de poing) juste pour contrer et il est descendu et je me suis dit ‘Ok, quoi? Je ne sais pas ce qui s’est passé mais je dois suivre pour remporter la victoire. ”

Stipe Miocic a ressenti le pouvoir de Francis Ngannou

Miocic n’avait aucune réponse au pouvoir de Ngannou cette fois-ci et a perdu sa ceinture pour la deuxième fois

La saga en cours en ce moment entre Jon Jones et l’UFC met en doute qui sera le prochain adversaire de Ngannou.

L’UFC a offert le combat à Derrick Lewis – qui avait déjà battu Ngannou – mais le champion ne voulait pas se battre en juin à la date proposée.

Tout le monde veut voir Jones vs Ngannou, mais l’accord semble loin pour le moment.