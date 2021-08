Francis Ngannou estime que l’UFC lui a manqué de respect en tant que champion

Le monarque poids lourd Francis Ngannou admet se sentir négligé et même parfois confus au sujet de sa situation en raison des politiques et des affaires de l’UFC.

« Je suis le champion des poids lourds ! Et je veux être le champion, mais au fur et à mesure que vous parcourez ce jeu, vous découvrez à quel point il est politique. Le côté business de ce n’est pas très sympa, ce n’est pas facile, comme le sport lui-même.”

Ngannou s’est imposé comme le champion des 265 livres en mars de cette année, lorsqu’il a éliminé Stipe Miocic. Mais bien qu’il soit celui qui porte la ceinture incontestée, il avoue se sentir rabaissé par l’UFC.

Ceci en raison de la création soudaine d’une ceinture de poids intermédiaire complète ; Cela s’est produit puisque Francis n’était pas disponible pour se battre lorsque le promoteur l’a demandé. Bien qu’ils n’aient eu qu’un mois à attendre pour lui, l’UFC n’a pas eu de patience et a décidé d’avoir un autre combat avec une ceinture en jeu.

« Oui, j’ai ce sentiment (se sentir irrespectueux). Ils m’ont donné le championnat des poids lourds très récemment, et des mois plus tard, ils parlent de quelqu’un d’autre comme champion. Parfois, je ne sais pas si je suis vraiment le champion ou non. C’est très déroutant.”

C’est ainsi qu’est née la bagarre entre les Français Ciryl Gane et Derrick Lewis, pour le titre intérimaire. À l’UFC 265, qui a eu lieu à Houston, et s’est soldé par une victoire dominante de TKO pour Gane ; qui détient désormais le titre de champion intérimaire des poids lourds.

Cependant, le Camerounais reconnaît que cela fait partie des affaires de l’entreprise. Les engagements de l’UFC avaient un événement prévu à Houston, avec Derrick Lewis comme protagoniste.

«Je pense que c’était toute une entreprise, et l’UFC voulait faire un pay-per-view à Houston. Ce n’était pas le bon moment pour moi, mais ils voulaient le faire quoi qu’il arrive. Avant cela, ils me demandaient si j’étais prêt à combattre en septembre, et je leur ai dit que j’étais plus que prêt. Puis tout d’un coup on voit qu’il y avait une ceinture intérimaire, je ne sais pas trop ce qui s’est passé. Tout est au profit de l’UFC. Ils seront les seuls à savoir ce qui s’est passé.”

‘The Predator’ admet également qu’il a déjà eu d’autres épisodes déroutants de ce style avec l’UFC. Francis rapporte des difficultés avec le promoteur concernant une prolongation de contrat qu’il n’a pas accepté de signer.

« Beaucoup de choses se passent dans les coulisses, mais que les gens ne voient pas et qu’ils ont leur propre opinion. Avant mon dernier combat, l’UFC voulait que je signe un contrat, ce qui n’était pas correct. Je ne l’ai pas signé et j’avais l’impression qu’ils n’étaient pas très contents. J’ai signé un contrat avant, et ce n’était pas très bon pour moi. Donc, pour signer un contrat, je pense que c’est mon droit, au moins de chercher à me favoriser et d’obtenir ce qui est juste pour moi. Et si quelqu’un pense qu’il ne devrait pas réparer ses erreurs, cela signifie que cette personne ne veut rien de bon pour vous. »

Enfin, Ngannou a souligné qu’il est pratiquement impossible de comprendre la logique derrière les décisions qui sont prises au sein de l’UFC.