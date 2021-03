Francis Ngannou ne se reconnaît pas lors du premier combat de Stipe Miocic et déteste le regarder avant le match revanche à l’UFC 260

Francis Ngannou admet qu’il ne reconnaît pas la version de lui-même qui a perdu contre Stipe Miocic avant leur match revanche très attendu ce week-end.

Le duo a riposté en 2018, Miocic ayant remporté de manière catégorique pour rester le champion incontesté des poids lourds du monde.

Stipe Miocic a battu Francis Ngannou « The Predator » lors de leur rencontre en janvier 2018

Cette fois, cependant, le champion en titre n’est pas le favori, et beaucoup pensent qu’un Ngannou mûr sera victorieux.

Le prétendant classé n ° 1 aura les yeux rivés sur la vengeance, avec la possibilité d’une ceinture de championnat à portée de main une fois de plus.

Ngannou est sur le dos de quatre victoires successives, battant Jairzinho Rozenstruik, Junior dos Santos, Cain Velasquez et Curtis Blaydes pour remporter une autre chance au titre.

Connu pour sa puissance incroyable et sa capacité à KO, ses quatre derniers combats se sont soldés par un KO au premier tour. Des trucs effrayants.

L’artiste à élimination directe a pesé sur sa performance décevante contre Miocic il y a trois ans avant l’UFC 260 samedi, affirmant: «Je ne prends pas le crédit de Stipe, il était le meilleur combattant cette nuit-là, mais je déteste regarder ce combat parce que je ne le fais pas. Je me reconnais, la façon dont je me bats, je me précipite.

Stipe Miocic a facilement conservé son titre la première fois, mais une revanche est enfin prévue pour l’UFC 260 ce week-end

«Ce type me ressemble mais je ne le reconnais pas. J’ai fait beaucoup d’erreurs avant ce combat et je n’étais pas moi-même.

«Je n’avais même pas d’émotion dans ce combat, j’étais juste là. Cette fois, les choses seront différentes, j’ai eu assez de temps avec mon équipe pour tout mettre en ordre.

«J’ai toujours voulu avoir à nouveau ce combat pour le titre contre Stipe.

«Il a fait valoir qu’il était le meilleur combattant et je veux me venger et prouver que je suis le meilleur. Sur le plan des compétences, je me suis beaucoup amélioré et j’ai encore un long chemin à parcourir dans ce sport.

Avec Miocic gagnant avec une décision unanime la dernière fois, de nombreux fans de l’UFC seront intéressés de voir comment Ngannou aborde ce combat.

Lors de leur dernier combat, Ngannou s’est rapidement épuisé et il est clair qu’un nouveau plan de match est nécessaire s’il veut remporter la victoire.

Ngannou est sans aucun doute l’un des combattants les plus effrayants au monde en ce moment

Réfléchissant au dernier combat, il a déclaré: «Je me souviens avoir mené ce combat, je pensais à ce que ça faisait de combattre un [five]- combat rond. J’avais beaucoup de questions sans réponse. Je n’avais aucune expérience là-dessus. Même si j’ai perdu cette nuit-là, je suis revenu, il y avait une partie de moi qui n’était pas contente mais satisfaite du fait que je puisse le faire. Si je fais les choses correctement, je peux y arriver.

«Je n’ai plus cette inquiétude. J’ai eu une meilleure préparation cette fois et j’ai cette expérience. J’ai mis du bon travail sur ma lutte, le jiu-jitsu, même la frappe donc je pense qu’en termes de compétences, je me suis beaucoup amélioré et j’ai encore beaucoup d’endroits où bouger dans ce sport. J’ai peut-être 34 ans, mais je crois que je suis très jeune dans ce sport et que j’ai beaucoup d’endroits où évoluer.

Alors que Miocic remporte une victoire en trilogie sur la légende de l’UFC Daniel Cormier, le champion aura hâte de montrer aux fans de l’UFC et aux bookmakers, pourquoi il est considéré comme le meilleur poids lourd de l’histoire.

Les fans de MMA du monde entier seront à l’écoute pour voir si Francis obtiendra ce KO.