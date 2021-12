Francis Ngannou oublie Jon Jones et ses vaines promesses

François Ngannou | Crédit : David Berding-USA TODAY Sports

Ni Stipe Miocic, ni Ciryl Gane, Francis Ngannou n’a voulu combattre Jon Jones. Mais il ne pouvait pas le faire et maintenant il s’en fiche. Le champion du monde des poids lourds de l’UFC se prépare à affronter l’actuel champion par intérim Gane à l’UFC 270. Et en parlant récemment avec MMA Junkie, il a fait des remarques claires sur « Bones ».

Francis Ngannou oublie Jon Jones

«Personnellement, cela ne compte plus pour moi. On parle beaucoup de Jon Jones. Dit beaucoup de choses, mais nous sommes toujours là. Je ne m’attendais même pas à combattre quelqu’un d’autre que Jon Jones après le combat de Stipe (Miocic), mais me voici. Presque 10 mois plus tard, je vais combattre Ciryl Gane, qui n’était pas sur la photo, dans le paysage à ce moment-là.

«Ce que dit Jon Jones et ce que fait Jon Jones sont deux choses différentes et je ne peux pas parier là-dessus.. Je ne peux pas mettre mon argent dessus. Je fais juste ce que je vais faire et nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Ce n’est plus quelque chose contre quoi je me bats. »

D’un autre côté, ils pourraient se battre de toute façon. L’ancien champion du monde de 205 livres continue de s’entraîner pour ses débuts chez les poids lourds et il devrait le faire en 2022. Peut-être qu’alors il sera temps pour lui d’affronter Francis Ngannou pour le titre mondial. Ou celui qui l’a.

