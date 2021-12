Francis Ngannou perd de la masse musculaire vers l’UFC 270

Francis Ngannou en tant que champion du monde des poids lourds de l’UFC | Image : Mike Roach / Zuffa LLC

Francis Ngannou poursuit sa préparation pour défendre le titre mondial des poids lourds contre Ciryl Gane à l’UFC 270. Il n’était pas content que l’UFC ait décidé de créer un championnat intérimaire qui est désormais entre les mains du combattant français mais est confiant qu’il défendra avec succès le sien le 22 janvier au Honda Center d’Anaheim, en Californie.

Francis Ngannou perd de la masse musculaire

Et comme on le voit ci-dessous un des aspects de votre start-up pour conserver la ceinture est la perte de masse musculaire. Nous comprenons que ce que vous recherchez, c’est de pouvoir épouser le rythme, l’agilité, le mouvement de votre adversaire. En plus de ne pas avoir à déplacer autant de poids, vous vous fatiguerez moins pendant les combats.

Il est également intéressant de noter que Ciryl Gane a déclaré il n’y a pas longtemps qu’elle peut exercer le pouvoir du champion du monde, il devra donc chercher d’autres moyens de le vaincre. De toute évidence va toujours pouvoir le faire avec un seul coup mais peut avoir besoin de plus d’armes, et c’est ce sur quoi il travaille, pour être le plus complet possible.

