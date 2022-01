Francis Ngannou veut que la boxe entre dans son nouveau contrat UFC

Francis Ngannou en tant que champion du monde des poids lourds de l’UFC | Image : Mike Roach / Zuffa LLC

Francis Ngannou n’a pas encore renouvelé avec l’UFC et on ne sait pas s’il le fera. Mais s’il le fait, il veut que la boxe fasse partie de l’accord. Un accord dont Dana White a récemment parlé :

«Francis et moi nous sommes rencontrés l’autre soir au dîner. Nous avons eu une bonne conversation. Et il n’est pas en fin de contrat s’il gagne ce combat. Je pense qu’il a encore un combat avec nous après ça… Je pense que Francis et moi avons eu une bonne conversation.

«Je pense que Francis s’est également trompé sur certaines personnes qui ne sont pas très brillantes. Cela n’aide pas non plus. Quand tu as des gens derrière toi qui ne savent pas de quoi ils parlent. Cela n’arrange pas la situation.

Écoutez, je le dis tout le temps, ce sport est amusant pour moi, j’adore faire ça. Contrairement au récit, nous avons rendu beaucoup de gens très riches. Si vous ne voulez pas être ici, si ce n’est pas là où vous voulez être, eh bien ce n’est pas amusant pour vous et ce n’est certainement pas amusant pour moi non plus.. Ce sont tous des hommes et des femmes adultes, et ils doivent tous prendre leurs propres décisions dans la vie.

Maintenant celui qui parle est le même champion du monde des poids lourds, sur TMZ. Dans la même interview, il dit vouloir affronter Tyron Fury et Deontay Wilder.

« Il a toujours été en jeu. C’est quelque chose que je ne vais pas quitter des yeux. Cela va arriver de toute façon, et même si je reste, même si l’UFC et moi parvenons enfin à un nouvel accord, la partie boxe doit être dedans, car je ne me vois pas prendre ma retraite sans aller boxer«.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/ Contenu Chili