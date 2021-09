Francis Rossi de Status Quo rend hommage à Alan Lancaster

STATUS QUO‘s François Rossi a rendu hommage au bassiste original du groupe Alan Lancaster décédé plus tôt dans la journée (dimanche 26 septembre) à l’âge de 72 ans.

Rossi a écrit dans un communiqué : « Je suis vraiment désolé d’apprendre que Alainpasse. Nous avons été amis et collègues pendant de nombreuses années et avons obtenu un succès fantastique ensemble en tant que Frantic Four aux côtés de Rick Parfitt et John Coghlan. Alain faisait partie intégrante du son et de l’énorme succès de STATUS QUO durant les années 60 et 70. Bien qu’il soit bien documenté que nous nous sommes séparés ces dernières années, je garderai toujours de très bons souvenirs de nos débuts ensemble et mes condoléances vont à Daylé et Alainest la famille.”

STATUS QUO directeur Simon Porter a ajouté: “C’est une si triste nouvelle et mes sincères condoléances vont à Daylé et la famille.

“Ce fut un plaisir absolu de pouvoir réunir le line-up d’origine pour deux tournées à guichets fermés en 2013/2014 et de donner STATUS QUO Frantic Four est fan d’un héritage final et d’un souvenir si durable. Même si Alain n’était pas en meilleure santé même à l’époque, il a traversé les tournées avec détermination et courage et c’était un plaisir de travailler avec lui.”

Lancaster était membre de STATUS QUO depuis la création du groupe en 1967 jusqu’en 1985. Il est apparu le 16 STATUS QUO albums studio, des années 1968 « Messages pittoresques et cohérents du statu quo » jusqu’aux années 1983 “Dos à dos”. Près de 30 ans plus tard, il retrouve Rossi, Rick Parfitt et John Coghlan en 2013 pour le STATUS QUO “Les quatre frénétiques” tournée de retrouvailles en Europe.

Lancasterla femme de Daylé a confirmé son décès dans un communiqué. Elle a déclaré: “Nous avons tous le cœur brisé. Alain avait un esprit merveilleux et un sens de l’humour fabuleusement sec. Il était un mari, un père et un grand-père dévoué et adorant. La famille a toujours été son objectif.”



Alan Lancaster – RIP C’est avec une grande tristesse que nous annonçons qu’Alan Lancaster – l’un des membres originaux de… Publié par Status Quo le dimanche 26 septembre 2021

