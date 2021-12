Francis Suárez a dit que Miami est la ville cryptographique et progressiste du monde

Au cours du NFT BZL à Miami, un événement dédié pour apprendre des pionniers de la communauté NFT et Metaverse organisé aux États-Unis, était le maire de Miami, Francis Suárez. Qui a fait valoir que Miami est la ville crypto et progressiste du monde.

Dans son discours, il a déclaré qu’il commençait à ressentir à quel point Miami n’est pas seulement la capitale mondiale de la cryptographie, mais également une capitale mondiale du NFT. Il pense que la voie à suivre pour les villes est de canaliser la puissance de la technologie Blockchain pour rendre plus robustes les offres de leurs résidents dans cet espace. Ainsi, ils aident leurs citoyens à améliorer la qualité de vie, en facilitant le commerce tout en augmentant la compétitivité.

Suarez pense que les NFT vont jouer un rôle essentiel dans plusieurs domaines clés à l’avenir. Elle considère que les NFT offrent la possibilité de garantir que les créateurs possèdent et commercialisent leurs œuvres de manière très significative.

« De la petite Havane à la petite Haïti, en passant par la ville et la brique, nos créateurs ont l’opportunité de se connecter avec cette révolution décentralisée. Et, bien sûr, créer de la valeur durable.

Le responsable a présenté des plans pour payer les salaires municipaux en BTC, ainsi que pour que les gens puissent payer leurs amendes et leurs factures avec des crypto-monnaies. De plus, l’un de ses grands projets est de faire de Miami la capitale mondiale de la cryptographie, avec des développements miniers durables, entre autres.

Les NFT aideront à résoudre les défis

Le maire de Miami estime également que les villes peuvent tirer parti des jetons non fongibles en tant qu’élément fondamental de l’architecture de l’information. Et que les TVN peuvent aider à résoudre des problèmes qui ont un impact final sur la qualité de vie de milliers de personnes.

En ce sens, ils veulent voir comment la technologie Blockchain peut aider avec les NFT dans la transition vers la résilience. Ainsi que d’autres engagements qu’ils seront prêts à respecter à l’avenir.

Il a clôturé son discours par une citation du cofondateur d’Ethereum, Vitalik Butterin, déclarant: « Si la crypto réussit, ce n’est pas parce qu’elle donne du pouvoir à de meilleures personnes, c’est parce qu’elle donne du pouvoir à de meilleures institutions. » Ajoutons qu’en fin de compte, ce travail qu’ils entreprennent en tant que ville doit se concentrer sur l’utilisation de la promotion de ces technologies en faveur du progrès pour tous les citoyens de Miami. Par conséquent, il a réitéré que le bureau de son maire est prêt à collaborer avec les NFT et à créer ce qu’il a appelé : « Un avenir plus droit pour les États-Unis ».

Il a enfin souligné à quel point il était excité pour ce qui les attend des constructeurs qu’ils ont rencontrés lors de l’événement NFT BZL. Au cours de laquelle, il en est sûr, ce sera une semaine avec la plus grosse vente de NFT de l’histoire de Miami.

Le maire de New York rejoint Francis Suárez

Rappelons qu’après que Francis Suárez a montré sa position optimiste et favorable vis-à-vis du Bitcoin et des crypto-monnaies, le nouveau maire de New York, le démocrate Eric Adams, a affiché son intention de concurrencer Miami pour faire de la Big Apple le « centre de l’industrie des crypto-monnaies ». Et, il a assuré qu’il recevrait ses trois premiers salaires en Bitcoin.

Pendant ce temps, Suárez a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il voulait transformer la ville qu’il gouverne en un centre international pour les crypto-monnaies. Et, à cet égard, la création de sa propre crypto-monnaie (Miamicoin) a déjà été annoncée. De plus, les autorités de la ville prévoient d’investir une partie du trésor public de la ville en Bitcoin.

