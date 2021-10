Francis Tiafoe donne la surprise en demi-finale du tournoi ATP 500 à Vienne en battant Jannik Sinner

30/10/2021

Le 31/10/2021 à 01:45 CEST

L’Américain Francis Tiafoe, numéro 49 de l’ATP, a donné la surprise en s’imposant en deux heures et vingt-deux minutes par 3-6, 7-5 et 6-2 à Jannik pécheur, joueur de tennis italien, numéro 11 de l’ATP et tête de série numéro 7, en demi-finale du tournoi ATP 500 à Vienne. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en finale du tournoi ATP 500 en Vienne.

Le joueur italien a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que le joueur américain l’a réussi 4 fois. De même, le joueur de tennis américain a atteint une efficacité de 64% au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 61% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 64%, il a commis 3 doubles fautes et a réalisé 59% des points de service.

Lors de la finale, Tiafoe affrontera le joueur de tennis allemand Alexandre Zverev, numéro 4 et tête de série numéro 2, demain dimanche à partir de 14h15, heure espagnole.

Le tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 43 joueurs de tennis affrontent. La phase finale est composée d’un total de 32 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui parviennent à gagner dans les tours précédant le tournoi et les invités.